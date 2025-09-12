باشگاه خبرنگاران جوان -با پایان یافتن مرحله کتبی آزمون استخدامی آموزش و پرورش، اکنون ۹۲۳ داوطلب پذیرفتهشده در استان قم وارد مرحله ارزیابی تخصصی و مصاحبه حضوری شدهاند.
این جلسات با هدف سنجش صلاحیتهای علمی، مهارتی و رفتاری داوطلبان برگزار میشود و در نهایت، ۵۴۳ نفر از آنان به عنوان معلمان جدید به بدنه آموزشی استان افزوده خواهند شد.
فرآیند جذب نیروهای تازهنفس در آموزش و پرورش قم، بخشی از برنامه ملی تأمین نیروی انسانی در حوزه تعلیم و تربیت است که با هدف ارتقای کیفیت آموزشی و پاسخگویی به نیازهای مدارس استان دنبال میشود.
با تکمیل این مرحله، جمع فرهنگیان استان قم به بیش از ۱۷ هزار نفر خواهد رسید؛ ظرفیتی که میتواند نقش مهمی در توسعه عدالت آموزشی و تقویت زیرساختهای تربیتی در مناطق مختلف استان ایفا کند.