کاهش بیش از ۱۰ درصدی ورود خودرو به قم

باشگاه خبرنگاران جوان -رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای قم، گفت: طی پنج ماه نخست امسال، تعداد خودرو‌های وارد شده به استان ۳۱ میلیون و ۷۸۵ هزار دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۰ درصد کاهش داشته‌است.

حمید سالاری افزود: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۳۵ میلیون و ۳۵۷ هزار دستگاه خودرو بوده، حاکی از کاهش بیش از ۱۰ درصدی تردد است.

وی با اشاره به سهم وسایل نقلیه سنگین بیان کرد که بیش از ۱۸ درصد از خودرو‌های وارد شده به استان، متعلق به این دسته بوده‌اند، همچنین، آزادراه تهران-قم با ثبت هفت میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو، پرترددترین محور استان در این بازه زمانی بوده‌است. در مقابل، محور دستجرد – سلفچگان کمترین میزان تردد را با حدود ۴۳۹ هزار و ۹۳۱ دستگاه خودرو به خود اختصاص داده‌است.

وی در ادامه اعلام کرد که سرعت متوسط خودرو‌ها در طول راه‌های استان طی این مدت نزدیک به ۸۶ کیلومتر بر ساعت بوده‌است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌ها در خصوص عملکرد مردادماه سال جاری نیز اظهار داشت که طی این ماه بیش از ۶ میلیون و ۵۲۴ هزار دستگاه خودرو وارد استان قم شده‌اند که نسبت به مردادماه سال گذشته کاهش ۱۱ درصدی داشته‌است.

سالاری در خصوص تجهیزات هوشمند مرکز مدیریت راه‌های استان قم اظهار داشت که این مرکز هم‌اکنون دارای ۴۲۰ دستگاه سامانه هوشمند فعال است که شامل ۸۶ دستگاه سامانه تردد شمار جاده‌ای، ۸۰ دوربین ثبت تخلف، ۳۲ دوربین نظارت تصویری، چهار سامانه عکس‌برداری ثابت، چهار تابلو پیام متغیر، یک دوربین تردد شمار و یک سامانه توزین در حال حرکت می‌باشد.

وی افزود سامانه‌های دیگر این مرکز شامل یک سامانه پلاک‌خوان در ورودی و خروجی پایانه مسافری کوثر شهرستان، ۷۹ دستگاه بی‌سیم (دستی و خودرویی) و ۱۳۷ دستگاه سامانه ردیاب خودرویی است که همه این سامانه‌ها به‌صورت مستمر توسط مرکز مدیریت راه‌ها تغذیه و پایش می‌شوند.

درحوزه راهداری استان قم ۲ هزار کیلومتر راه شامل ۲۱۳ کیلومتر آزادراه، ۲۳۲ کیلومتر بزرگراه، ۱۵۴ کیلومتر راه اصلی، ۱۵۰ کیلومتر راه فرعی و یک‌هزار کیلومتر راه روستایی وجود دارد.

استان قم دارای هشت راه مواصلاتی اصلی و چهارراه فرعی است که از جمله آنان می‌توان به آزادراه قم - تهران به طول ۱۳۰ کیلومتر، جاده قدیم قم - تهران، بزرگراه قم - ساوه به طول ۸۷ کیلومتر، جاده قدیم قم - کاشان، آزادراه قم - کاشان به طول ۱۰۴ کیلومتر، آزادراه قم - گرمسار به طول ۱۷۳ کیلومتر و بزرگراه قم - سلفچگان - اراک به طول ۱۳۶ کیلومتر اشاره کرد.

منبع:روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم