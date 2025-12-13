باشگاه خبرنگاران جوان - علی ابرازه در آیین افتتاح این مجموعه گفت: این مرکز با بهرهگیری از فناوریهای نوین و استانداردهای پیشرفته، مسیر شیر اهدایی را از لحظه دریافت تا مصرف در بخشهای ویژه نوزادان (NICU) بهصورت دقیق ثبت و نظارت میکند.
وی با تأکید بر اینکه «اینجا فناوری در کنار مهر مادری قرار گرفته»، گفت: سامانه هوشمند این بانک شیر، تمام مراحل شامل غربالگری مادران اهداکننده، آموزش صحیح دوشیدن، دریافت شیر با رعایت زنجیره سرد، آزمایشهای میکروبی، پاستوریزاسیون استاندارد، بستهبندی و کدگذاری تا لحظه رسیدن شیر به نوزاد را تحت کنترل مستمر قرار میدهد. به گفته وی، این فرایند علمی و دقیق، ایمنی، شفافیت و کیفیت خدمات را به بالاترین سطح میرساند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم افزود: برای نوزادان نارس و بیمار، این بانک شیر به معنای دسترسی به تغذیهای ایمنتر، کاهش چشمگیر خطر بیماریهای عفونی و NEC، بهبود رشد مغزی و افزایش شانس بقاست.
ابرازه همچنین از مشارکت مادران داوطلب در این کار ارزشمند تقدیر کرد و گفت: اهدای شیر مادر، اهدای زندگی و یکی از زیباترین جلوههای نوعدوستی است.
وی با اشاره به نیاز روزافزون بخشهای NICU استان، راهاندازی این مرکز را گامی مهم در ارتقای خدمات درمانی قم دانست و افزود: بانک شیر مادر قم، پلی است میان قلبهای مادران و زندگی نوزادانی که به شیر مادر دسترسی ندارند. هر قطره شیر در این بانک، فرصتی دوباره برای سلامت و بقای یک نوزاد است.
وی از مادرانی که شیر مازاد دارند دعوت کرد تا در این حرکت انسانی مشارکت کنند و گفت: اگر میخواهید بخشی از معجزه زندگی باشید، به بانک شیر مادر بپیوندید.
بانک شیر مادر قم اکنون یکی از پیشروترین مراکز کشور در ترکیب فناوریهای نوین و مراقبتهای انسانی برای نجات جان نوزادان به شمار میرود.
در آیین افتتاح این مرکز از مسئولان و مدیران و کارشناسان مجموعه دانشگاه و بیمارستان که در راه اندازی بانک شیر مادر استان قم، نقش داشتند، قدردانی شد.
منبع:دانشگاه علوم پزشکی قم