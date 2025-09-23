باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی - همزمان با اول مهر، آیین رسمی آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ صبح امروز در مدرسه شهید حسنی سعدی قم برگزار شد. در این مراسم، زنگ آغازین به یاد دانش‌آموز شهید احسان قاسمی توسط پدر این شهید نواخته شد و فضای مدرسه را با یاد ایثار و مقاومت آمیخت.

استاندار قم، اکبر بهنام‌جو، در این مراسم با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید خطاب به دانش‌آموزان گفت: در وجود شما استعدادهای درخشانی نهفته است که می‌تواند آینده ایران اسلامی را رقم بزند. همان‌گونه که شهیدان تهرانچی و فقهی در عرصه‌های علمی درخشیدند، شما نیز می‌توانید مسیر افتخار را ادامه دهید.

او با تأکید بر ضرورت آموزش مهارت‌های کاربردی در کنار تحصیل افزود: دانش‌آموزان نباید صرفاً به درس محدود شوند؛ بلکه باید مهارت‌های زندگی را نیز در برنامه‌های خود بگنجانند تا برای آینده‌ای توانمند آماده شوند.

بر اساس آمار رسمی، در سال تحصیلی جدید بیش از ۳۱۰ هزار دانش‌آموز در مدارس استان قم حضور یافته‌اند که نسبت به سال گذشته با افزایش ۴۵۰۰ نفری همراه بوده است. همچنین ۱۷ هزار و ۱۲۵ نفر از معلمان، کادر فرهنگی، اجرایی و پرورشی در مدارس استان مشغول به خدمت هستند.