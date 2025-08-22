باشگاه خبرنگاران جوان - دانشنامه علمی پیامبراکرم (ص) گنجینه ای غنی حاوی یک هزار و ۸۹۸ مطلب شامل گزیده کتاب، پرسش و پاسخ، چکیده مقالات، گزیده پایان نامههای دانشجویی و حوزوی و ... تهیه و از هم اکنون در اختیار محققان و پژوهشگران قرار گرفته است.
این دانشنامه که دارای بیش از ۱۵۰ نمایه و در قالب ۱۹ نمایه اصلی و دهها نمایه فرعی میباشد، مطالب ارزشمندی را پیرامون ابعاد مختلف شخصیتی حضرت رسول (ص) به جامعه علمی کشور ارائه نموده است.
تاریخ پیامبر (ص)، سخنان پیامبر (ص)، نبوت و مباحث کلامی، پیامبر (ص) و قرآن، اهل بیت پیامبر (ص)، همسران پیامبر (ص)، پیامبر (ص) و امت، پیامبر (ص) و حکومت اسلامی، فضائل و مناقب از نمایههای اصلی این دانشنامه است.
سیره پیامبر (ص)، پیامبر (ص)، زیارت و توسل، پیامبر (ص) و اهل بیت (ع)، پیامبر (ص) از نگاه ادیان، پیامبر (ص) از نگاه اندیشمندان، پیامبر (ص) در آئینه ادب و هنر، سرگذشتهایی از زندگی پیامبر (ص) و اماکن منسوب به پیامبر اعظم (ص) از دیگر نمایههای این دانشنامه مناسبتی است.
پیامبر (ص)؛ پرسش و پاسخ، رد شبهات، کتاب و کتابشناسی پیامبر (ص)، پیامبر در پایاننامه، پیامبر (ص) در اینترنت و رسانه، پیامبر (ص) و ویژهنامهها از نمایههای خواندنی این درختواره است.
علاقهمندان میتوانند برای استفاده بیشتر از این دانشنامه به نشانی اینترنتی https://hawzah.net/fa/Subjects/۷۸۱۸۳ مراجعه کنند.