باشگاه خبرنگاران جوان - دانشنامه علمی پیامبراکرم (ص) گنجینه ای غنی حاوی یک هزار و ۸۹۸ مطلب شامل گزیده کتاب، پرسش و پاسخ، چکیده مقالات، گزیده پایان نامه‌های دانشجویی و حوزوی و ... تهیه و از هم اکنون در اختیار محققان و پژوهشگران قرار گرفته است.

این دانشنامه که دارای بیش از ۱۵۰ نمایه و در قالب ۱۹ نمایه اصلی و ده‌ها نمایه فرعی می‌باشد، مطالب ارزشمندی را پیرامون ابعاد مختلف شخصیتی حضرت رسول (ص) به جامعه علمی کشور ارائه نموده است.

تاریخ پیامبر (ص)، سخنان پیامبر (ص)، نبوت و مباحث کلامی، پیامبر (ص) و قرآن، اهل بیت پیامبر (ص)، همسران پیامبر (ص)، پیامبر (ص) و امت، پیامبر (ص) و حکومت اسلامی، فضائل و مناقب از نمایه‌های اصلی این دانشنامه است.

سیره پیامبر (ص)، پیامبر (ص)، زیارت و توسل، پیامبر (ص) و اهل بیت (ع)، پیامبر (ص) از نگاه ادیان، پیامبر (ص) از نگاه اندیشمندان، پیامبر (ص) در آئینه ادب و هنر، سرگذشت‌هایی از زندگی پیامبر (ص) و اماکن منسوب به پیامبر اعظم (ص) از دیگر نمایه‌های این دانشنامه مناسبتی است.

پیامبر (ص)؛ پرسش و پاسخ، رد شبهات، کتاب و کتابشناسی پیامبر (ص)، پیامبر در پایان‌نامه، پیامبر (ص) در اینترنت و رسانه، پیامبر (ص) و ویژه‌نامه‌ها از نمایه‌های خواندنی این درختواره است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای استفاده بیشتر از این دانشنامه به نشانی اینترنتی https://hawzah.net/fa/Subjects/۷۸۱۸۳ مراجعه کنند.