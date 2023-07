افراد زیادی وجود دارند که نمی‌دانند می‌توان از دستیار‌های صوتی برای جست و جو در برنامه‌ها نیز استفاده کرد.

اگر از آیفون استفاده می‌کنید، Siri را با گفتن «Hey Siri, launch (app name)» فعال کنید تا به اپلیکیشن مورد نظر خود دسترسی پیدا کنید.

می‌توانید از این ویژگی برای کار‌های پیچیده‌تر، مانند درخواست سفر از طریق یک برنامه رانندگی با گفتن «Hey Siri, me to a ride with name the app» استفاده کنید.

در دستگاه اندرویدی، دستیار Google به طور مشابه به دستورات صوتی پاسخ می‌دهد.

می‌توانید برنامه‌ها را با گفتن «Hey Google, open the app» باز کنید. برای تعاملات پیشرفته‌تر، اگر مثلا در کافی شاپ حضور دارید، چیز‌های خاصی مانند قهوه درخواست کنید.

Google Assistant همچنین می‌تواند به شما در ردیابی درخواست‌ها یا پخش موسیقی مورد علاقه‌تان با دستوراتی مانند «Hey Google, Play Frank Sinatra در Spotify» کمک کند.

دستگاه‌های اندرویدی از دستیار صوتی بسیاری از برنامه‌ها مانند Snapchat، Discord، Etsy، MyFitnessPal و eBay پشتیبانی می‌کنند.

منبع: الیوم السابع