بازیگران مشهوری که با پسرهایشان هم بازی شدند

تام هنکس و کالین هنکس

تام هنکس و پسرش کالین هنکس در سال ۲۰۰۸ در فیلم The Great Buck Howard نه تنها با یکدیگر همبازی شدند، بلکه نقش پدر و پسر را ایفا کردند.

کالین در سال ۲۰۰۹ در مصاحبه ای درباره ی پدرش گفت: «همیشه در هر کاری که انجام داده ام واقعاً حامی ام بوده.»

بیشتربخوانید

ویل اسمیت و جیدن اسمیت

ویل اسمیت و پسرش جیدن اسمیت در دو فیلم با یکدیگر در نقش پدر و پسر همبازی شدند. اولی فیلم The Pursuit of Happyness در سال ۲۰۰۶ و تجربه ی دوم در سال ۲۰۱۳ با فیلم After Earth بود.

فیلم After Earth هم در گیشه شکست خود و هم با واکنش منفی منتقدان مواجه شد. ویل اسمیت بعدها در کتاب خاطرات خود به نام Will اذعان کرد که این فیلم تأثیرمنفی ای بر رابطه ی او پسرش گذاشت.

ویل اسمیت در این کتاب توضیح داد از آنجایی که جیدن با راهنمایی های او در این فیلم بازی کرده بود، انتقادات رسانه ها از بازی جیدن سبب شد، او اعتماد خود را به دانش پدرش از دست دهد.

جری استیلر و بن استیلر

بن استیلر تنها عضو بازیگر خانواده اش نیست و پدر او نیز بازیگر شناخته شده ای بود. آن ها در سال ۲۰۰۷ در فیلم The Heartbreak Kid در نقش پدر و پسر با یکدیگر همبازی شدند.

جری استیلر در سال ۲۰۲۰ از دنیا رفت. بن در مصاحبه ای پس از فوت پدرش درباره ی او گفت: «پدرم خیلی بامزه بود. هیچوقت فکر نکردم به اندازه ی او بامزه بوده ام. هرگز با او حس رقابت نداشتم چون می دانستم شانس برد در برابر او را ندارم.»

البته آن ها در سال ۱۹۸۷ هم نقش پدر و پسر بازی کرده بودند.

کرک داگلاس و مایکل داگلاس

کرک داگلاس و پسرش مایکل داگلاس و همینطور نوه اش کامرون داگلاس، همگی در سال ۲۰۰۳ در فیلم It Runs in the Family نقش آفرینی کردند. آن ها نقش سه نسل از یک خانواده را در این فیلم برعهده داشتند.

جالب است که مادر مایکل داگلاس و همسر اول کرک داگلاس، دایانا لاو وبستر هم در این فیلم نقش همسر شخصیتی را برعهده داشت که کرک داگلاس نقش آن را ایفا می کرد.

برندن گلیسون و برایان و دامنل گلیسون

برندن گلیسون و پسرش برایان گلیسون در سال ۲۰۰۶ در فیلم The Tiger’s Tail در نقش پدر و پسر ظاهر شدند.

گلیسون ها در فیلم های دیگری نیز با یکدیگر همبازی شده اند، از جمله در فیلم Assassin’s Creed که برایان نقش جوانی شخصیتی را برعهده داشت که پدرش نقش آن را ایفا می کرد.

برندن گلیسون در سال ۲۰۲۱ نیز در سریال کمدی ایرلندی Frank of Ireland در نقش پدر برایان ظاهر شد، سریالی که اثر مشترک برایان و برادرش دامنل گلیسون، دیگر پسر برندن گلیسون بود.

برایان و دامنل هر دو در این سریال بازی نیز کردند، گرچه نقش برادر نداشتند.

دامنل در مصاحبه ای درباره ی تجربه ی همکاری با پدرش در این سریال گفت: «پدرم فوق العاده بود و سر صحنه انرژی عالی ای با خودش می آورد. برای بازی در نقش یک احمق خیلی آماده و مشتاق بود.»

بردن گلیسون و پسرش دامنل در فیلم های «هری پاتر» هم با یکدیگر همبازی بودند، گرچه نقش های آن ها نسبتی با یکدیگر نداشتند.

منبع: روزیاتو