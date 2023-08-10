آداب سفره دوازده خصلت است

فِی المَائدةِ اثْنَتَا عَشرَةَ خَصْلَةً یَجِبُ عَلَى کُلِّ مُسْلِمٍ أنْ یَعْرِفَهَا: أرْبَعٌ مِنْها فَرْضٌ، وَ أرْبَعٌ سُنَّةٌ، وأرْبَعٌ تأدِیبٌ. فَأمَّا الفَرْضُ: فَالمَعْرِفَةُ، وَالرِّضَا، وَالتَّسْمِیَةُ، وَالشُّکْرُ. وَأمَّا السُّنَّةُ: فَالوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ، والجُلُوسُ عَلَى الجَانِبِ الأیْسَرِ، والأکْلُ بِثَلاثِ أصَابِعَ. وَلَعْقُ الأصَابِعِ. وَأمّا التَّأدِیبُ: فَالأکْلُ مِمَّا یَلِیکَ، وَتَصْغِیرُ اللُّقْمَةِ، وَتَجْوِیدُ المَضْغِ، وَقِلّةُ النّظَرِ فِی وُجُوهِ النّاسِ.
بحارالانوار: ۷۳ / ۳۰۵ / ۲۳