حدیث روز؛

آداب سفره دوازده خصلت است

حضرت فاطمه علی‌ها السّلام فرمودند: در آداب سفره دوازده خصلت است که هر مسلمانى باید آن را بداند.

فِی المَائدةِ اثْنَتَا عَشرَةَ خَصْلَةً یَجِبُ عَلَى کُلِّ مُسْلِمٍ أنْ یَعْرِفَهَا: أرْبَعٌ مِنْها فَرْضٌ، وَ أرْبَعٌ سُنَّةٌ، وأرْبَعٌ تأدِیبٌ. فَأمَّا الفَرْضُ: فَالمَعْرِفَةُ، وَالرِّضَا، وَالتَّسْمِیَةُ، وَالشُّکْرُ. وَأمَّا السُّنَّةُ: فَالوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ، والجُلُوسُ عَلَى الجَانِبِ الأیْسَرِ، والأکْلُ بِثَلاثِ أصَابِعَ. وَلَعْقُ الأصَابِعِ. وَأمّا التَّأدِیبُ: فَالأکْلُ مِمَّا یَلِیکَ، وَتَصْغِیرُ اللُّقْمَةِ، وَتَجْوِیدُ المَضْغِ، وَقِلّةُ النّظَرِ فِی وُجُوهِ النّاسِ.

حضرت فاطمه علیها السّلام فرمودند: در آداب سفره دوازده خصلت است كه هر مسلمانى بايد آن را بداند. چهار خصلت واجب و چهار تا مستحب و چهار تاى ديگر از ادب است: شناخت (ارزش نعمت) و رضا (به روزى خداوندى) و نام خدا بر زبان آوردن و سپاس او گفتن از واجبات است، وضوى قبل از غذا و در حال نشسته غذا خوردن و نشستن روى طرف چپ و با سه انگشت غذا خوردن از مستحبات است، و خوردن از غذايى كه نزديك و روبروى توست و كوچك گرفتن لقمه و زياد جويدن و كمتر نگريستن به روى ديگران از آداب غذا خوردن است.

بحارالانوار: ۷۳ / ۳۰۵ / ۲۳

باشگاه خبرنگاران جوان فرهنگی هنری قرآن و عترت
برچسب ها: آداب سفره ، دین اسلام ، حدیث روز
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