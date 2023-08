سید احمد فاضل زاده رئیس مؤسسه ISC گفت: رتبه بندی شانگ‌های یکی از معتبرترین رتبه بندی‌های جهانی است که نتایج آن توسط دانشگاه شانگ‌های ژیائوتنگ منتشر می‌شود.

این رتبه بندی برای اولین بار در سال ۲۰۰۳، در سطح بین‌المللی منتشر شد و از آن سال به بعد به‌طور سالانه به روز می‌شود.

فاضل زاده افزود: در رتبه بندی منتشر شده در سال ۲۰۲۳ شانگهای، ۱۰۰۰ دانشگاه برتر جهان رتبه بندی شده اند که دانشگاه‌های هاروارد و استنفورد و موسسه MIT از ایالات متحده به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را از آن خود کرده اند.

او گفت: در این بین ۱۰ دانشگاه نیز از ایران حضور یافته اند.

در رتبه بندی سال ۲۰۲۳ دانشگاه تهران توانست با کسب رتبه در بازه ۵۰۰-۴۰۱ در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار گیرد و رتبه اول دانشگاه‌های ایران را از آن خود کند.

رئیس ISC در ادامه گفت: دانشگاه علوم پزشکی تهران در بازه رتبه‌های ۶۰۰-۵۰۱ و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بازه رتبه ۷۰۰-۶۰۱ به ترتیب رتبه دوم و سوم ایران را کسب کرده اند. رتبه سایر دانشگاه‌ها در جدول زیر قابل مشاهده است.



جایگاه دانشگاه‌های ایران در نظام رتبه بندی شانگ‌های ۲۰۲۳

ردیف - نام دانشگاه ۲۰۲۳، ۲۰۲۲،

۱ دانشگاه تهران ۴۰۱-۵۰۰، ۳۰۱-۴۰۰،

۲ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۵۰۱-۶۰۰، ۴۰۱-۵۰۰،

۳ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۶۰۱-۷۰۰، ۶۰۱-۷۰۰،

۴ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۷۰۱-۸۰۰، ۷۰۱-۸۰۰،

۵ دانشگاه صنعتی شریف ۶۰۱-۷۰۰،

۶ دانشگاه تربیت مدرس ۵۰۱-۶۰۰،

۷ دانشگاه فردوسی مشهد ۹۰۱-۱۰۰۰، ۹۰۱-۱۰۰۰،

۸ دانشگاه علم و صنعت ایران ۸۰۱-۹۰۰،

۹ دانشگاه علوم پزشکی شیراز -

۱۰ دانشگاه تبریز ۹۰۱-۱۰۰۰



وضعیت دانشگاه‌های کشور‌های اسلامی در رتبه بندی شانگ‌های



رئیس ISC گفت: در رتبه بندی جهانی شانگ‌های سال ۲۰۲۳، تعداد ۱۱ کشور اسلامی حضور دارند. عربستان، جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، مصر و پاکستان به ترتیب با ۱۲، ۱۰، ۸، ۷ و ۶ دانشگاه بیشترین تعداد دانشگاه را داشته اند. تعداد دانشگاه‌های بقیه کشور‌های اسلامی در نمودار زیر قابل مشاهده است.



او ادامه داد: به لحاظ بهترین رتبه، کشور عربستان سعودی با رتبهی ۱۵۰-۱۰۱ در رتبه اول، مصر با رتبه ۳۰۱-۴۰۰ در رتبه دوم و جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و مالزی با رتبه ۵۰۰-۴۰۱ به صورت مشترک در رتبه سوم قرار گرفتند.

عملکرد دانشگاه‌های کشور‌های اسلامی در رتبه بندی شانگ‌های ۲۰۲۲



نام دانشگاه بهترین رتبه تعداد دانشگاه نام کشور

King Saud University

۱۰۱-۱۵۰، ۱۲ عربستان سعودی

University of Tehran

۴۰۱-۵۰۰، ۱۰ جمهوری اسلامی ایران

Istanbul University

۴۰۱-۵۰۰، ۸ ترکیه

Cairo University

۳۰۱-۴۰۰، ۷ مصر

COMSATS University Islamabad

۵۰۱-۶۰۰، ۶ پاکستان

University of Malaya

۴۰۱-۵۰۰، ۵ مالزی

Khalifa University

۷۰۱-۸۰۰، ۳ امارات متحده عربی

University of Jordan

۸۰۱-۹۰۰، ۱ اردن

American University of Beirut

۷۰۱-۸۰۰، ۱ لبنان

Qatar University

۵۰۱-۶۰۰، ۱ قطر

University of Sfax

۹۰۱-۱۰۰۰، ۱ تونس

روش شناسی رتبه بندی شانگ‌های

رئیس مؤسسه ISC گفت: در رتبه بندی شانگهای، دانشگاه‌هایی مورد ارزیابی و رتبهبندی قرار می‌گیرند که دارای برندگان جایزه نوبل، برندگان مدال فیلدز، محققان پراستناد و یا مقالات منتشر شده در نشریات نیچر و ساینس باشند. علاوه بر این، دانشگاه‌هایی که تعداد قابل قبولی از مقالات نمایه شده در نمایه استنادی توسعه یافته علوم و نمایه استنادی علوم اجتماعی داشته باشند را نیز شامل می‌شوند. در مجموع بیش از ۲۵۰۰ دانشگاه در واقع رتبه بندی شده اند و ۱۰۰۰ دانشگاه برتر منتشر شده است.

او گفت: شانگ‌های یکی از نظام‌های معتبر رتبهبندی در سطح بین المللی است. کیفیت آموزش، کیفیت اعضای هیئت علمی، برونداد پژوهشی و عملکرد سرانه، چهار معیار به کار برده شده در نظام رتبه بندی شانگ‌های است که توسط شش شاخص ارزیابی میشوند. این ۶ شاخص عبارتند از: تعداد فارغ التحصیلان برنده جایزه نوبل یا مدال فیلدز، تعداد اعضای هیئت علمی برنده جایزه نوبل یا فیلدز مدال، تعداد محققان پراستناد، تعداد مقالات منتشر شده در نشریات نیچر و ساینس، تعداد مقالات نمایه شده در نمایه‌نامه‌های توسعه یافته علوم و علوم اجتماعی و عملکرد دانشگاهی با توجه به اندازه سازمان.

فاضل زاده گفت: منابع گردآوری داده در این رتبه بندی شامل وب سایت‌های جوایز نوبل، مدال فیلدز، پایگاه‌های اطلاعاتی و اطلاعات آماری دولتی است. اطلاعات پژوهشی دانشگاه‌ها نیز از پایگاه استنادی WOS استخراج می‌شود.



وزن شاخص‌ها معیار

۱۰% فارغالتحصیلان برنده جایزه نوبل و مدال فیلدز

کیفیت آموزش

۲۰% اعضای هیأت علمی برنده جایزه نوبل و مدال فیلدز کیفیت اعضای هیأت علمی

۲۰%پژوهشگران پراستناد

۲۰% مقالات منتشر شده در مجلات ساینس و نیچر برونداد پژوهشی

۲۰%مقالات نمایه شده در نمایه استنادی علوم و نمایه استنادی علوم اجتماعی

۱۰% سرانه عملکرد علمی هر دانشگاه عملکرد سرانه