دانشگاه تهران مؤسسه برتر ایرانی است که در این سیاهه در رتبه ۳۰۵ جهان و نخست ملی جای گرفته است.

پس از این، دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی شهید بهشتی، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علوم پزشکی تبریز، علم و صنعت ایران، علوم پزشکی مشهد، فردوسی مشهد، و علوم پزشکی ایران در رتبه‌های دوم تا دهم ملی هستند.

آزمایشگاه «سایبرمتریکس» سالانه دو ویرایش از نظام «وبومتریکس» در ماه‌های ژانویه و ژوئیه منتشر می‌کند. پشتیبانی از دسترسی آزاد، دسترسی الکترونیکی به انتشارات علمی، و دسترسی به دیگر منابع دانشگاهی از نخستین هدف‌های این نظام رتبه‌بندی است.

تأثیر (یا رؤیت‌پذیری)، دسترسی، و سرآمدی (پژوهش) سنجه‌هایی هستند که «وبومتریکس» برای ارزیابی وبگاه مؤسسه‌ها به کار می‌برد.

رتبه ملی و جهانی مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی رتبه‌بندی «وبومتریکس» ویرایش ژوئیه ۲۰۲۳ میلادی در سایت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) قابل مشاهده است.

بر پایه گزارش رتبه‌بندی «وبومتریکس» در ژوئیه ۲۰۲۳ میلادی، «Harvard University» با بیشترین امتیاز پیشگام است و پس از آن «Stanford University»، «Massachusetts Institute of Technology»، «University of Oxford»، «University of California Berkeley»، «University of Michigan»، «Cornell University»، «University of Washington»، «Columbia University New York»، و «University of Pennsylvania» در جایگاه دوم تا دهم هستند.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران با ساخت و بروزرسانی ابزار‌هایی حرفه‌ای برای ارزیابی و سنجش علم، فناوری، و نوآوری کشور می‌کوشد تا در زمینه‌های در پیوند با مأموریت‌هایش به سیاست‌گذاران برای برنامه‌ریزی‌های درست و کارآمد یاری رساند. گزارش پیش‌رو از انتشارات سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) که به پایش و گزارش پیرامون ۹۰ شاخص گوناگون از ۵۵ نهاد جهانی در حوزه‌های علم، فناوری، و نوآوری می‌پردازد و در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در دسترس همگان است.