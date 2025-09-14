باشگاه خبرنگاران جوان -مسئول واحد نظارت بر بهداشت عمومی اداره دامپزشکی شهرستان قم گفت: این اداره در ادامه طرح تشدید نظارتهای بهداشتی بر مراکز تولید، توزیع و عرضه فرآوردههای خام دامی، بیش از ۲۱ تن انواع گوشت، مرغ و آلایش فاسد و غیربهداشتی را معدوم کرد.
محسن حسینی در این زمینه افزود: این محمولهها به دلیل تخلفات متعدد از جمله گذشتن تاریخ مصرف، بستهبندی غیرمجاز، حمل غیربهداشتی، انجماد غیراصولی و دیگر موارد نقض ضوابط بهداشتی توقیف و پس از نمونهبرداری و آزمایشهای میکروبی، غیرقابل مصرف انسانی تشخیص داده شد.
وی اضافه کرد: بر اساس حکم معاون دادستان استان، این محمولهها در واحد تبدیل ضایعات معدوم شد.
وی تاکید کرد: این اقدام در راستای حفظ سلامت عمومی و تضمین امنیت غذایی شهروندان انجام شده و دامپزشکی قم سلامت مردم را خط قرمز خود میداند.
حسینی در ادامه از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در زمینه فرآوردههای خام دامی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۱۲ یا شمارههای ۳۶۶۴۲۷۹۰ و ۳۶۱۲۳۴۵۷ به اداره دامپزشکی استان گزارش دهند.
منبع:روابط عمومی اداره کل دامپزشکی قم