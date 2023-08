دانشگاه «تهران» در میان ۵۰۰ مؤسسه برتر و دانشگاه‌های «علوم پزشکی تهران»، «صنعتی امیرکبیر»، «علوم پزشکی شهید بهشتی»، «صنعتی شریف»، «تربیت مدرس»، «تبریز»، «فردوسی مشهد»، «علم و صنعت ایران» و «علوم پزشکی شیراز» نیز در میان ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ مؤسسه برتر جهان جای گرفته‌اند.

رتبه‌بندی جهانی «شانگ های» مؤسسه‌های پیشرو در جهان را بر پایۀ شش سنجۀ کلیدی ارزیابی می‌کند. دانش‌آموختگان برندۀ جایزۀ «نوبل» یا مدال «فیلدز» (۱۰ درصد امتیاز)، اعضای هیئت علمی برندۀ جایزۀ «نوبل» یا مدال «فیلدز» (۲۰ درصد امتیاز)، پژوهشگران پراستناد در زمینه‌های گوناگون علمی (۲۰ درصد امتیاز)، انتشارات در نشریه‌های «ساینس» و «نیچر» (۲۰ درصد امتیاز)، انتشارات در نمایه‌های استنادی علوم و علوم اجتماعیِ «وب آو ساینس» (۲۰ درصد امتیاز)، و سرانۀ عملکرد دانشگاهی (۱۰ درصد امتیاز) سنجه‌های ارزیابی در این نظام رتبه‌بندی هستند.

بر پایۀ گزارش سال ۲۰۲۳ میلادی رتبه‌بندی «شانگ های»، «Harvard University» پیشگام است و «Stanford University»، «Massachusetts Institute of Technology»، «University of Cambridge»، «University of California, Berkeley»، «Princeton University»، «University of Oxford»، «Columbia University»، «California Institute of Technology»، و «University of Chicago» در جایگاه دوم تا دهم هستند.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) با ساخت و بروزرسانی ابزار‌هایی حرفه‌ای برای ارزیابی و سنجش علم، فناوری و نوآوری کشور می‌کوشد تا در زمینه‌های پیوند با مأموریت‌هایش به سیاست‌گذاران برای برنامه‌ریزی‌های درست و کارآمد یاری رساند. گزارش پیش‌رو از انتشارات سامانه جایگاه علم، فناوری و نوآوری ایران در جهان (نما) که به پایش و گزارش پیرامون ۹۰ شاخص گوناگون از ۵۵ نهاد جهانی در حوزه‌های علم، فناوری و نوآوری می‌پردازد و در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در دسترس همگان است.