اطلاعاتی که گوگل از شما دارد و بی خبرید

اینترنت درک ما از اطلاعات را کاملاً تغییر داده است، به ویژه پس از آن که موانع تعیین کننده برای دسترسی به آن اطلاعات و چگونگی استفاده از آن برداشته شده است.

وقتی اطلاعاتی را جست و جو می‌کنید یا می خواهید از چیزی که نمی دانید با خبر شوید، به شبکه جهانی وب متوسل می‌شوید و احتمالاً یک سایت وجود دارد که باید به آن مراجعه کنید که در صدر همه این سایت ها Google.com قرار دارد.

در حالی که متداول ترین صفت در مورد گوگل این است که همه چیز را می داند و هیچ اطلاعاتی از آن پنهان نیست، آیا تا به حال فکر کرده اید که این موتور جست و جو در مورد شما چه می داند؟

امروز، اطلاعات، تاریخ ها و به طور خاص، داده های خصوصی شما کالایی است که بدون اطلاع شما قابل فروش و مبادله است. البته گوگل با ارائه یک موتور جست و جوی رایگان نتوانسته به یکی از سودآورترین شرکت های جهان تبدیل شود.

با این حال، گوگل یک منبع ارزشمند برای هر کسی است. چه دانش آموزی باشید که به دنبال پاسخ یک امتحان هستید، چه بخواهید با یکی از دوستانتان بر سر متن آهنگ جدید بحث کنید، این موتور جست و جو نشان دهنده دانش فراوانی در همه زمینه ها است.

اما، هر بار که چیزی را جست و جو می‌کنید، گوگل در پشت صحنه یک نمایه برای شما ایجاد می‌کند.

از آن جایی که گوگل یا شرکت مادر آن، آلفابت، صاحب بسیاری از وب‌سایت‌های محبوب دیگر مانند جی‌میل و یوتیوب است، داده‌های مربوط به شما را از هر دوی این سایت ها نیز جمع‌آوری می‌کند.

خوشبختانه، در چند مرحله ساده، می‌توانید ببینید گوگل در مورد شما چه می‌داند. هنگامی که مرورگر خود را باز کردید و وارد Gmail یا Google شدید، می توانید در گوشه سمت راست بالای دکمه Applications و سپس روی Account کلیک کنید.

در بخش Privacy and personalization، روی Manage your data and privacy ضربه بزنید. در این صفحه، می‌توانید تمام ویژگی‌هایی را که Google بر اساس جست و جوها، سابقه YouTube و صندوق ورودی Gmail به شما مرتبط کرده است، ببینید.

بر این اساس، وقتی شما روی گزینه Maps time line در صفحه مدیریت داده‌ها و حریم خصوصی خود کلیک کنید و مکان‌هایی را که در ماه‌های گذشته بازدید کرده‌اید را در نقشه گوگل ببینید یا سابقه تمام جست و جوهای خود روی « YouTube» و برنامه‌های دیگر مرتبط با گوگل مشاهده کنید، غافلگیر خواهید شد.

چگونه مانع از ردیابی خود توسط گوگل شویم؟

اقداماتی وجود دارد که می توانید برای محافظت از خود و داده هایتان انجام دهید. حذف همه تنظیمات روشن و خاموش می تواند کمی خسته کننده باشد، اما اگر واقعاً نگران حریم خصوصی خود هستید، این بهترین اقدامی است که می توانید برای محافظت از خود انجام دهید. یکی از بهترین راه‌ها برای جلوگیری از جمع‌آوری اطلاعات توسط گوگل، غیرفعال کردن شخصی‌سازی تبلیغات است.

مانند هر شرکت فناوری دیگری، Google سعی می‌کند شما را متقاعد کند که آن را روشن نگه دارید و به شما می‌گوید که اگر روشن نباشد تأثیر منفی بر تجربه آنلاین شما خواهد داشت.

اما منظور واقعی آن ها این است که نمی توانند شما را با تبلیغاتی که به طور تصادفی روی آن ها کلیک کرده اید هدف قرار دهند. در عوض، تبلیغات دیگری را مشاهده خواهید کرد که ممکن است به شما مربوط باشد یا نباشد و عمداً آن ها را نادیده بگیرید. پس از تغییر سوئیچ به حالت خاموش، باید از سیستم خارج شوید و مرورگر خود را مجددا راه اندازی کنید تا انتخاب جدید شما اعمال شود.

البته، اگر غیرفعال کردن شخصی‌سازی تبلیغات خیلی ریشه ای به نظر می‌رسد، مطمئناً می‌توانید سایر ویژگی‌هایی را که Google به شما اختصاص داده است، مانند ردیابی مسیر، مکان و فعالیت در یوتیوب و صفحات وب را حذف و غیرفعال کنید.

با این حال، خطرناک ترین و مهم ترین آماری که باید مراقب آن باشید، سابقه موقعیت مکانی شما در Google Maps است. اگر افراد ممنوعه به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند، می تواند خطری جدی برای امنیت و حریم خصوصی شما ایجاد کنند.

شاید بهترین ویژگی که می توانید انتخاب کنید حذف خودکار است. این گزینه به طور خودکار تاریخچه شما را برای بازه زمانی مشخص شده پاک می کند.

این ویژگی به این دلیل مفید است که به شما امکان می دهد تاریخچه خود را برای استفاده شخصی خود نگه دارید، اما پس از مدت زمان معقولی، آن تاریخچه پاک می شود تا نه شما و نه گوگل نتوانید از آن استفاده کنید.

منبع: ارم‌نیوز