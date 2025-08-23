مدیرکل دامپزشکی قم از اجرای طرح واکسیناسیون تب برفکی در جمعیت دام سبک و سنگ روستایی و عشایری استان از امروز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -سید مهدی سرکشیک،مدیر کل دامپزشکی قم  گفت: ۳۷۰ هزار دام سبک شامل گوسفند و بز و ۶۰ هزار دام سنگین شامل گاو و گوساله بر علیه بیماری تب برفکی از امروز تا ۱ آبان به مدت ۶۱ روز واکسیناسیون خواهند شد.

وی ادامه داد: بیماری تب برفکی از بیماری استراتژیک است که هر ساله در دو نوبت ۶ ماهه در سطح روستایی و عشایر استان واکسیناسیون انجام شده است.

مدیرکل دامپزشکی قم گفت: این طرح واکسیناسیون به صورت رایگان انجام می‌شود و مراکز مایع کوبی با همکاری دامداری‌ها براساس نوبت واکسیناسیون را ارایه می‌دهند.

سرکشیک، عملیات واکسیناسیون انجام شده در تب برفکی در سال گذشته را ۹۵ درصد در بخش دام سنگین و ۹۰ درصد در بخش دام سبک برشمرد و از دامداران خواست در زمان واکسیناسیون حداقل به مدت یک هفته از جابجایی دام‌ها خودداری کنند، و از ورود دام جدید واکسینه نشده به گله جلوگیری و فرآیند طرح واکسیناسیون براساس دستورالعمل‌های بهداشتی انجام شود.

 

