حديث روز؛

بهترین سخنى که دوست دارید مردم به شما بگویند، به آن‌ها بگویید

با مردم به نیکوترین سخنی که دوست دارید آنان به شما بگویند، سخن گویید. زیرا خداوند از نفرین‌کننده دشنام‌پیشه بر مومنین نفرت دارد.

قال امام باقرعلیه‌السلام: «فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً قَالَ قُولُوا لِلنَّاسِ أَحْسَنَ مَا تُحِبُّونَ أَنْ یُقَالَ لَکُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُبْغِضُ اللَّعَّانَ السَّبَّابَ الطَّعَّانَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ السَّائِلَ الْمُلْحِفَ وَ یُحِبُّ الْحَیَّ الْحَلِیمَ الْعَفِیفَ الْمُتَعَفِّفَ.»

امام باقر(ع) فرموده‌اند: بهترین سخنى که دوست دارید مردم به شما بگویند، به آن‌ها بگویید، چرا که خداوند، لعنت کننده، دشنام دهنده، زخم زبان زن بر مؤمنان، زشت گفتار، بدزبان و گداى سمج را دشمن ندارد و افراد با حیا و بردبار و عفیفِ پارسا را دوست دارد.

(امالى (صدوق) ص ۲۵۴)

باشگاه خبرنگاران جوان فرهنگی هنری قرآن و عترت
برچسب ها: امام باقر(ع) ، حدیث روز
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۲ ۰۱ مهر ۱۴۰۲
فکر می کنم در ترجمه باید < دشمن دارد یا می دارد> نوشته شود.
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