تیم توسعه سرمایه‌گذاری و انتخاب قم با درخشش در هفته نخست لیگ زورخانه‌ای نوجوانان کشور صدرنشین شد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  تیم توسعه سرمایه‌گذاری و انتخاب قم در هفته نخست رقابت‌های لیگ زورخانه‌ای نوجوانان کشور (جام شهدای اقتدار) با کسب بیشترین امتیاز در صدر جدول گروه شهید حاجی‌زاده ایستاد.

این مسابقات با حضور ۸ تیم و به میزبانی سالن باستانی شهر فرودگاهی قم برگزار شد که در پایان، تیم‌های مس رفسنجان و هیأت گیلان به ترتیب در جایگاه دوم و سوم گروه قرار گرفتند.

همچنین در گروه شهید باقری، تیم فولاد مبارکه سپاهان مقام نخست را به دست آورد، تیم پوریای ولی خمینی‌شهر در رتبه دوم و تیم ورزش‌های پهلوانی گلستان در جایگاه سوم ایستادند.

منبع:ورزش و جوانان قم

