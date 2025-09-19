باشگاه خبرنگاران جوان- تیم توسعه سرمایهگذاری و انتخاب قم در هفته نخست رقابتهای لیگ زورخانهای نوجوانان کشور (جام شهدای اقتدار) با کسب بیشترین امتیاز در صدر جدول گروه شهید حاجیزاده ایستاد.
این مسابقات با حضور ۸ تیم و به میزبانی سالن باستانی شهر فرودگاهی قم برگزار شد که در پایان، تیمهای مس رفسنجان و هیأت گیلان به ترتیب در جایگاه دوم و سوم گروه قرار گرفتند.
همچنین در گروه شهید باقری، تیم فولاد مبارکه سپاهان مقام نخست را به دست آورد، تیم پوریای ولی خمینیشهر در رتبه دوم و تیم ورزشهای پهلوانی گلستان در جایگاه سوم ایستادند.
منبع:ورزش و جوانان قم