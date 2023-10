راهپیمایی عظیم مردم میشیگان علیه جنایات رژیم صهیونیستی + فیلم

تظاهرات‌ چندهزار نفری حامیان فلسطین در میشیگان توجه کاربران فضای مجازی را به خود جلب کرد. آن ها در این راهپیمایی شعارهای زیر را سر دادند:

از رود تا دریا

(From the River to the Sea)

فلسطین آزاد خواهد شد

(Palestine will be Free)