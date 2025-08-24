\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u00a0\u00a0_\u00a0 \u0631\u0648\u0627\u0628\u0637 \u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0639\u0644\u0648\u0645\u200c\u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc \u0642\u0645 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f: \u06cc\u06a9 \u0646\u0641\u0631 \u062f\u0631 \u0642\u0645 \u0628\u0631 \u0627\u062b\u0631 \u0628\u0631\u0642 \u06af\u0631\u0641\u062a\u06af\u06cc \u062c\u0627\u0646 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u062f\u0633\u062a \u062f\u0627\u062f.\n\n\n\u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0627\u0648\u0631\u0698\u0627\u0646\u0633 \u06f1\u06f1\u06f5 \u0642\u0645 \u0628\u0644\u0627\u0641\u0627\u0635\u0644\u0647 \u0628\u0647 \u0645\u062d\u0644 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u0627\u0639\u0632\u0627\u0645 \u0634\u062f\u0646\u062f \u0627\u0645\u0627 \u0627\u06cc\u0646 \u0641\u0631\u062f \u062f\u0631 \u062f\u0645 \u062c\u0627\u0646 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u062f\u0633\u062a \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f.\n\n