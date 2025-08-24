بر اثر بی احتیاطی یک نفر در قم بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _  روابط عمومی دانشگاه علوم‌پزشکی قم اعلام کرد: یک نفر در قم بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست داد.

کارشناسان اورژانس ۱۱۵ قم بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند اما این فرد در دم جان خود را از دست داده بود.

برچسب ها: برق گرفتگی ، اورژانس قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برخورد قضایی با فروشندگان غیرمجاز آب در قم
اجرای برنامه‌های ورزشی ویژه بانوان قم در هفته دولت
مدال برنز کشتی جهان برای قم
فرنگی کار قمی با شکست حریف آمریکایی به مرحله رده بندی جهان راه یافت
عزاداری خادمان حضرت معصومه(س) در سالروز شهادت امام رضا(ع)+فیلم
۶ مصدوم در حادثه واژگونی پراید در قم
آغاز ماه ربیع‌الاول؛ موسم سرور اهل بیت (ع) و تجدید عهد با نور
آخرین اخبار
آغاز ماه ربیع‌الاول؛ موسم سرور اهل بیت (ع) و تجدید عهد با نور
۶ مصدوم در حادثه واژگونی پراید در قم
مدال برنز کشتی جهان برای قم
فرنگی کار قمی با شکست حریف آمریکایی به مرحله رده بندی جهان راه یافت
برخورد قضایی با فروشندگان غیرمجاز آب در قم
اجرای برنامه‌های ورزشی ویژه بانوان قم در هفته دولت
عزاداری خادمان حضرت معصومه(س) در سالروز شهادت امام رضا(ع)+فیلم