اکبر بهنام‌جو در نشست مردمی «محله‌محور» در مسجد باب‌الجنه محله چهارمردان قم، با اشاره به ضرورت احیای بافت تاریخی، اظهار کرد: مطالعات گسترده‌ای در این حوزه آغاز شده و چارچوب مشخصی برای حرکت در این زمینه ترسیم خواهد شد.

وی افزود: مشکلاتی که در ساخت‌وسازهای غیرمجاز و حضور دلالان در منطقه مشاهده می‌شود، مانعی جدی برای ساماندهی بافت تاریخی است و با همراهی مردم و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، امکان تغییر این وضعیت وجود دارد.

بهنام‌جو با تأکید بر اینکه حفظ معماری و هویت تاریخی محلات اولویت اصلی است، گفت: دیوارسازی متناسب با ویژگی‌های بافت تاریخی باید به‌درستی انجام تا چهره اصیل محلات قم حفظ شود و مردم باید در ادامه این مسیر مشارکت کنند.

وی با اشاره به نیاز جدی قم به فضاهای ورزشی و فرهنگی، بیان کرد: کمبود سرانه ورزشی یکی از دلایل بروز آسیب‌های اجتماعی در میان جوانان است و باید با هم‌افزایی نهادها، این مشکل اساسی برطرف شود.

استاندار قم ادامه داد: در بخش مسکن نیز حدود ۴۵ هزار واحد آپارتمانی طی سال‌های گذشته بدون سند باقی مانده بود که با پیگیری‌های انجام‌شده، روند صدور اسناد تسهیل شده و حقوق مردم در این زمینه احیا خواهد شد.

وی همچنین یکی از مشکلات جدی شهر را کمبود پارکینگ به‌ویژه در ایام نیمه‌شعبان دانست و گفت: با تملک اراضی حاشیه‌ای و اجرای طرح‌های ساماندهی، این مشکل به تدریج برطرف می‌شود و دسترسی زائران و شهروندان تسهیل خواهد شد.

بهنام‌جو در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انرژی اشاره کرد و افزود: برای تأمین برق موردنیاز استان مجوز ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی با بیش از ۲۶۰۰ مگاوات ظرفیت صادر شده که با بهره‌برداری از آن‌ها، مشکل خاموشی قم برطرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه مسائل اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی استان نیازمند توجه ویژه است، تصریح کرد: شناسایی آسیب‌های اجتماعی، توسعه مشاوره‌های خانواده و دانش‌آموزی، گسترش ورزش همگانی و ارتقای سطح سلامت مردم از جمله برنامه‌هایی است که با مشارکت همه دستگاه‌ها و مردم دنبال خواهد شد.

استاندار قم خاطرنشان کرد: جلسات محله‌محور فرصتی برای شنیدن مستقیم دغدغه‌های مردم است و همه مدیران موظفند این مطالبات را تا حصول نتیجه پیگیری کنند.

منبع:استانداری قم