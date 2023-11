بخش جنبی جشنواره فیلم سه قاره نانت فرانسه با نام First Steps Towards the ۳ Continents امسال مجموعه‌ای از فیلم‌های کشور‌های ایران، برزیل و سنگال را برای کودکان سه سال به بالا و خانواده‌هایشان نمایش می‌دهد.

مجموعه داستان «مرغ مادر» شامل سه فیلم کوتاه انیمیشن «ماهی رنگین‌کمان» به کارگردانی فرخنده ترابی، «شنگول و منگول» به کارگردانی فرخنده ترابی و سیدمرتضی احدی، «لی‌لی لی‌لی حوضک» به کارگردانی زنده یاد وجیه‌االله فردمقدم به ترتیب در سال‌های ۱۳۷۵، ۱۳۷۸ و ۱۳۷۱ تولید شدند که پس از سال‌ها دوباره مورد توجه دست‌اندرکاران جشنواره سه قاره نانت قرار گرفتند.

در توضیح انتخاب این مجموعه از انیمیشن‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آمده است: «سه داستان پر از لطافت و احساس با موضوع خانواده که قهرمانان آن از پارچه، پشم یا کاغذ بریده شده‌اند. دنیایی جادویی با الهام از سنت‌های ایرانی.»

جشنواره فیلم سه قاره نانت Des ۳ Continents festival محلی برای کشف استعدادها، شناسایی و دیدار هنرمندان و تبادل نظر مشتاقان سینماست. این جشنواره پس از جشنواره کن، جشنواره بزرگ سینمایی در فرانسه محسوب می‌شود.

جشنواره فیلم سه قاره نانت از ششم تا ۱۲ آذرماه امسال (۲۷ نوامبر تا سوم دسامبر ۲۰۲۳) در فرانسه برگزار خواهد شد.