امیدواریم برای شما یا آشنایان پیش نیامده باشد که گوشی تلفن خود را جایی گم کرده باشید یا دزدیده شده باشد. با اجرای طرح رجیستری و لزوم ثبت شماره در تلفن همراه، در صورتی که فردی بخواهد گوشی خود را بفروشد یا به دیگری منتقل کند، باید حتما فرایند انتقال مالکیت را انجام دهد؛ بنابراین رجیستری می‌تواند به ردیابی گوشی‌های دزدیده شده کمک کند. با توجه به قیمت‌های گوشی‌های هوشمند باید روش‌های یافتن آن را بدانیم. در این مطلب به تفکیک نوع اپراتور سیم‎کارت و نوع سیستم عامل گوشی، چند روش برای یافتن گوشی ارائه کرده‌ایم.

سیم‌کارت همراه اول

برای ردیابی گوشی از طریق اپراتور همراه اول، از کد دستوری *۱۰*۲۱۲۱# (از سمت راست بخوانید، ستاره ۱۰ ستاره...) استفاده کنید. سپس مراحل را طی کنید تا درخواست مفقودی ثبت شود. در بازه زمانی ۱۰ روزه ردیابی انجام می‌شود و اگر در گوشی سرقت‌شده سیم‌کارت همراه اول وارد شود، به کاربر ازطریق پیامک اطلاع‌رسانی انجام می‌شود تا ادامه روند قضایی را طی کند. این سرویس تا ۱۰ روز فعال می‌ماند. اگر ردیابی با موفقیت انجام شد، با در دست داشتن کد پیگیری و تاریخ ردیابی به مراجع قضایی مراجعه و نامه قضایی دریافت کنید.

سیم‌کارت ایرانسل

از تمامی خطوط ایرانسلی کد #۶۱۰۱* را شماره‌گیری و سپس برای تأیید عدد ۱ را وارد کنید. سپس مراحل را طی کرده و در مرحله آخر هم کد ۱۵ رقمی IMEI گوشی خود را وارد کنید. توجه کنید ۴۸ ساعت پس از ثبت درخواست، سامانه مدنظر نتیجه ردیابی را به خط ایرانسلی که ازطریق آن با سامانه پیامکی تماس گرفته‌اید، ارسال خواهد کرد. ایرانسل توصیه می‌کند برای دریافت اطلاعات صحیح از ردیابی گوشی تلفن همراه باید ۵ روز بعد از مسدودکردن سیم‌کارت اقدام کنید تا نتیجه ردیابی شما را به خط خودتان ارجاع ندهد. درصورت منفی‌بودن پاسخ، می‌توانید پس از گذشت ۵ روز مجدداً درخواست ردیابی دهید.۱

سیم‌کارت رایتل

برای ردیابی کافی است شماره سریال ۱۵ رقمی IMEI گوشی گمشده یا دزدیده‌شده خود را به سر‌شماره ۶۱۰۱ پیامک کنید. پس از ثبت موفق شماره سریال گوشی، پیامک تأییدی دریافت خواهید کرد که از شما پرسیده می‌شود عملیات ردیابی برای چه مدت ادامه پیدا کند. اگر ردیابی گوشی در رایتل به نتیجه برسد، پیامکی شامل نتیجه، تاریخ ردیابی و کد رهگیری برایتان ارسال خواهد شد تا برای طی‌کردن مراحل قانونی و تهیه دستور قضایی اقدام کنید. درصورت منفی‌بودن پاسخ، می‌توانید درخواست ردیابی گوشی خود را مجددا ثبت کنید.

راهکار‌های کلی برای انواع گوشی‌ها

علاوه بر این، گوشی‌های هوشمند هم راهکار‌هایی را برای یافتن گوشی‌های گمشده و به سرقت رفته در نظر گرفته‌اند. اگر گوشی شما گم یا دزدیده شده باشد، سه راه‌حل کلی برای یافتن مکان فعلی آن وجود دارد که البته هرکدام از این روش‌ها مستلزم این است که قبلا چنین مواردی را پیش‌بینی کرده باشید. به طور کلی یافتن مکان گوشی با استفاده از اینترنت و GPS میسر است. علاوه بر این‌ها می‌توانید اپلیکیشن‌های ردیاب گوشی را روی آن نصب کنید تا در صورت مفقود شدن، با کمک آن برنامه‌ها بتوانید گوشی خود را بیابید.

قابلیت Find My Device را فعال کنید

به‌طور پیش‌فرض قابلیت Find My Device در تمام گوشی‌ها و تبلت‌های موجود در بازار فعال است. اما ممکن است به هر دلیلی این قابلیت غیرفعال شده باشد. برای فعال‌کردن آن، از بخش تنظیمات ابتدا وارد Security & Location شوید و سپس Find My Device را پیدا و فعال کنید. برای فعال‌کردن قابلیت ردیابی آیفون یا آیپد از بخش تنظیمات وارد Apple ID شوید و سپس Find My iPhone یا Find My iPad را پیدا کنید و مطمئن شوید که فعال باشد. وقتی قابلیت Find My Device فعال شود، شما می‌توانید علاوه‌بر موقعیت‌یابی گوشی یا تبلت خود، از راه دور ابزار خود را قفل یا اطلاعات خود را به‌طورکامل پاک کنید، بدون آن‎که دسترسی فیزیکی به آن‌ها داشته باشید.

فعال سازی ردیابی گوشی یا تبلت

برای این که مطمئن شوید عملیات فعال‌سازی ردیابی گوشی را به‌درستی انجام داده‌اید، در پلتفرم اندروید به آدرس android.com/find و برای سیستم اپل به آدرس icloud.com/find مراجعه کنید. در این بخش، باید ابزار‌های مختلف خود را مشاهده کنید و امکان ردیابی، قفل‌کردن یا پاک‌کردن اطلاعات در این ابزار‌ها را داشته باشید.

بهره بردن از قابلیت گوگل

یکی از روش‌های دیگر استفاده از اکانت گوگل است. برای این که بعدا بتوانید از قابلیت Android Device Manager که یکی از قابلیت‌های کاربردی گوگل است، استفاده کنید، حتما باید یک بار از گوشی اندرویدی خود وارد اکانت جی‌میل خود شوید. در صورتی که گوشی شما گم شده باشد، می‌توانید با وارد کردن اطلاعات اکانت خود، مکان فعلی گوشی خود را شناسایی کنید.

نکات مهم قبل از گم شدن گوشی

همچنین توصیه می‌شود اگر گوشی شما دزدیده یا گم شد، شناسه IMEI آن را در همیاب۲۴ ثبت کنید. همیاب۲۴ یک سامانه کشوری برای ردیابی گوشی‌های دزدیده شده است. این کار باعث می‌شود تا اطلاعات موبایل شما به کلانتری‌ها، بازرسی‌های مرزی، اصناف و اپراتور‌های مخابراتی در سراسر کشور فرستاده شود و در صورت پیدا شدن آن، به شما اطلاع داده شود. البته نکته مهم این است تمامی این اقدامات درصورتی می‌تواند سودمند باشد که گوشی از زمانی که گم شده یا به سرقت رفته، تا زمانی که شما می‌خواهید آن را ردیابی کنید خاموش نشده باشد، زیرا در آن صورت تا زمانی که گوشی بار دیگر روشن شود، امکان ردیابی آن وجود ندارد. همچنین قبل از گم شدن گوشی به یاد داشته باشید که برای گوشی خود حتما رمز بگذارید و درصورت پشتیبانی از حسگر اثر انگشت، حتما آن را فعال کنید. برای این کار کافی است از بخش تنظیمات گوشی اندرویدی خود وارد بخش امنیت Security شوید و حسگر اثر انگشت یا رمز Pin Code را فعال کنید. اگر آیفون دارید از بخش تنظیمات وارد Face ID & Passcode شوید و Face ID را فعال کنید. مطمئن شوید که گزینه iPhone Unlock در این بخش فعال باشد. از انتخاب رمز‌های ساده مانند ۱۲۳۴ یا ۱۱۱۱ یا ۴۳۲۱ پرهیز کنید. با فعال‌کردن رمز گوشی حداقل مطمئن خواهید بود درصورت دزدیده‌شدن یا دسترسی افراد غریبه به گوشی شما، اطلاعات شخصی‌تان در امان خواهد بود.

منبع: خراسان