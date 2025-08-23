تجلیل از خانواده شهید دکتر شیروانی همزمان با روز پزشک

همزمان با برگزاری آیین گرامیداشت روز پزشک، از خانواده شهید دکتر شیروانی قدردانی شد.

همزمان با یکم شهریور ماه روز پزشک، آیین گرامیداشت از پزشکان استان قم به همت دانشگاه علوم پزشکی قم و سازمان نظام پزشکی استان و با مشارکت آستان مقدس کریمه اهل بیت(ع) در شبستان نجمه خاتون حرم حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد.

در این آیین که آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه، دکتر رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی، دکتر ابرازه رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، دکتر عادلی رئیس سازمان نظام پزشکی، معاونین استاندار و جمعی از مدیران استان به همراه جامعه پزشکی قم حضور داشتند، از خانواده دکتر شهید سید داود شیروانی تجلیل شد.

شهید دکتر شیروانی ساکن قم بودند که در تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی در جنگ 12 روزه به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

منبع:  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم

برچسب ها: جنگ ۱۲ روزه ، روز پزشک
