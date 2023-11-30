صفحه نخست روزنامه‌ها - پنجشنبه ۹ آذر

روزنامه‌های امروز به سخنان رهبر انقلاب در دیدار با بسیجیان و افتتاح متروی پرند پرداخته‌اند.

سخنان رهبر انقلاب در دیدار با بسیجیان، افتتاح متروی پرند، رد مصرف مازوت در نیروگاه‌های تهران و تداوم کمبود شیرخشک از عناوین روزنامه‌های امروز است.

 

 

 

 

جام جم

روزنامه ایران

آرمان امروز

روزنامه شهروند

روزنامه صنعت

روزنامه قدس

روزنامه آسیا

آفتاب یزد

کار و کارگر

روزنامه فرهیختگان

دنیای اقتصاد

وطن امروز

روزنامه همشهری

مردم سالاری

روزنامه کیهان

جمهوری اسلامی

روزنامه اطلاعات

خبر ورزشی

 

 

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برچسب ها: روزنامه ها ، صفحه نخست روزنامه ها
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