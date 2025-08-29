باشگاه خبرنگاران جوان-محمد اطهری امروز به مناسبت هفته دولت در برنامه اینترنتی برای قم با تبریک هفته دولت و با اشاره به اینکه قم با سهمیه ۹۰هزار واحد در ساخت مسکن ملی رتبه یک ساخت مسکن در کشور را داراست، اظهارکرد: اجرای ۸ هزار و ۳۰۰ واحد در قم، کهک، جعفرآباد در دستور کار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم است که تاکنون زیتون‌های ۶ تا ۱۰ با ۵۳۲ واحد، در ۱۷ هکتاری هزار و ۲۴۰ واحد، در کهک ۱۰۰ واحد، در قنوات ۴۵ واحد و ۱۵ واحد نیز در جعفریه تحویل داده‌ایم.

وی افزود: با تکمیل سایت ۲۲ هکتاری تا پایان سال حدود ۳ هزار واحد دیگر به ۸ هزار و ۳۰۰واحد تحویل‌داده‌شده افزوده‌ می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قم بیان‌کرد: واحد‌های سایت طایقان ویلایی است که نما و سفت‌کاری‌شده تحویل متقاضیان می‌شود‌.

وی گفت: تمام اقدامات جهت آسایش همشهریان انجام‌شده و آب، برق، گاز، مخابرات و تمام خدمات زیربنایی و روبنایی شامل ۳۵ باب مدرسه و مساجد همچنین فضای سبز بیرونی و درونی تکمیل‌شده و بعد از تکمیل پروژه‌ها تحویل همشریان می‌شود. مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قم افزود: با اجرای موفق طرح هادی اگر روستاییان مشکلی در زمینه مسکن داشته باشند؛ زمین تخصیص پیدا کرده و مسکن تامین می‌شود.

منبع:استانداری قم