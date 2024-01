انجمن ملی منتقدان فیلم برندگان نهایی پنجاه‌وهشتمین جوایز سالانه بهترین دستاورد‌های سال ۲۰۲۳ در سینما را اعلام کرد.

فیلم «زندگی‌های گذشته» (Past Lives) به کارگردانی سلین سانگ - درامی عاشقانه درباره عاشقانه‌های نورا (گرتا لی) و هه سونگ (تئو یو) که سال‌ها بعد از دوران کودکی دوباره به هم می‌رسند - جایزه بهترین فیلم را به خانه برد.

اندرو اسکات برای بازی در «همه ما غریبه ها» (All of Us Strangers) جایزه بهترین بازیگر مرد را به دست آورد، در حالی که چارلز ملتن برای «می دسامبر» (May December) بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شد.

در بخش بهترین بازیگر زن، جایزه اصلی به ساندرا هولر برای بازی در فیلم‌های «آناتومی یک سقوط» (Anatomy of a Fall) و «منطقه مورد علاقه» (The Zone of Interest) اهدا شد. داواین جوی راندولف نیز جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن را برای بازی در فیلم «جاماندگان» (The Holdovers) به خانه برد.

لیست کامل برندگان به شرح زیر است:

بهترین فیلم: زندگی‌های گذشته

نایب قهرمان: منطقه مورد علاقه و اپنهایمر

بهترین فیلمنامه: سامی برچ، می‌دسامبر

نایب قهرمان: سلین سانگ برای زندگی‌های گذشته و دیوید همینسون برای دارندگان

بهترین بازیگر مرد: اندرو اسکات برای همه ما غریبه‌ها

نایب قهرمان: جفری رایت، داستان آمریکایی و کیلیان مورفی، اپنهایمر

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد: چارلز ملتن برای می‌دسامبر

نایب قهرمان: رابرت داونی جونیور، اپنهایمر و رایان گاسلینگ، باربی

بهترین فیلمبرداری: رودریگو پریتو برای قاتلان ماه کامل

نایب قهرمان: لوکاس زال برای منطقه مورد علاقه و هویت ون هویتما برای اپنهایمر

بهترین بازیگر زن: ساندرا هولر، آناتومی یک سقوط و منطقه مورد علاقه

نایب قهرمان:، اما استون برای بیچاره‌ها و لیلی گلدستون برای قاتلان ماه کامل

بهترین بازیگر نقش مکمل زن: داواین جوی راندولف، دارندگان

نایب قهرمان: پنه لوپه کروز برای فراری و ریچل مک آدامز برای آیا تو آنجا هستی خدا؟ من هستم، مارگارت

بهترین فیلم تجربی: ژان لوک گدار برای تریلر فیلمی که هرگز وجود نخواهد داشت: جنگ‌های ساختگی

جایزه میراث فیلم: کانال معیار

جایزه میراث فیلم: چهره‌ها، ویدیوی کیم، ویدیوی مترسک و ویدیوت‌ها