رئیس پلیس آگاهی استان قم از دستگیری یک سارق منزل و کشف نیم کیلو طلا خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان-جعفر عباسعلی پور اظهار کرد: در پی وقوع سرقت نیم کیلو طلا از منزلی در قم، کارآگاهان پلیس آگاهی استان برای بررسی صحنه سرقت به محل موردنظر اعزام و در ادامه با انجام اقدامات پلیسی متهم را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی استان دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان قم گفت: سپس متهم طی تحقیقات صورت‌گرفته اذعان کرد به دلیل اختلافات خانوادگی این اقدام را انجام داده و طلاها را از قم انتقال و مخفی کرده است.

عباسعلی پور اضافه کرد: در نهایت متهم به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شد.

رئیس پلیس آگاهی استان قم افزود: شهروندان می‌توانند هرگونه گزارشات خود را از طریق سامانه ۱۱۰ مرکز فوریت‌های پلیسی استان و یا از طریق سامانه ۱۹۷ دفتر نظارت همگانی اعلام کنند.

منبع:پلیس قم

 

برچسب ها: سرقت طلا ، نیروی انتظامی قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حجت الاسلام غریب رفت سلطانی آمد
تردد ایمن در جاده‌های برف‌گیر قم برقرار شد
دادستان‌کل کشور: تأخیر پروژه‌های قم مردم را به زحمت انداخته است
برخورد قاطع با اخلال‌گران معیشت مردم، اولویت اصلی دادستان جدید قم
سرمایه گذاری سه همتی راه‌آهن و بخش خصوصی قم برای توسعه حمل و نقل ریلی
نخستین کنگره بین‌المللی شعر مقاومت در قم برگزار می‌شود
کاهش ۹۰ درصدی تاخیر قطار‌ها در استان قم
پایان مسابقات کاراته سبک کیوکوشین ماسودا استان قم
دستگیری سارق نیم کیلو طلا در قم
رقابت‌های انتخابی تیم ملی ژیمناستیک هنری به میزبانی قم+فیلم
آخرین اخبار
هزینه پایین درمان در ایران زمینه‌ساز رشد توریسم سلامت است
دستگیری سارق نیم کیلو طلا در قم
رقابت‌های انتخابی تیم ملی ژیمناستیک هنری به میزبانی قم+فیلم
سرمایه گذاری سه همتی راه‌آهن و بخش خصوصی قم برای توسعه حمل و نقل ریلی
برخورد قاطع با اخلال‌گران معیشت مردم، اولویت اصلی دادستان جدید قم
کاهش ۹۰ درصدی تاخیر قطار‌ها در استان قم
پایان مسابقات کاراته سبک کیوکوشین ماسودا استان قم
نخستین کنگره بین‌المللی شعر مقاومت در قم برگزار می‌شود
دادستان‌کل کشور: تأخیر پروژه‌های قم مردم را به زحمت انداخته است
تردد ایمن در جاده‌های برف‌گیر قم برقرار شد
حجت الاسلام غریب رفت سلطانی آمد
دلسوختگان اهل بیت قم مقاومت تهران را درهم شکست
یلدای مهدوی در طریق‌المهدی قم+فیلم
غیرحضوری شدن مدارس در برخی مناطق استان قم فردا شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴