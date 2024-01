لیونل مسی بهترین بازیکن سال ۲۰۲۳ جهان شد

شب گذشته مراسم The Best فیفا در شهر لندن برگزار شد و بهترین‌های سال ۲۰۲۳ در عناوین مختلف معرفی شدند.در این دوره از مراسم The best، لیونل مسی بالاتر از ارلینگ هالند و کیلیان ام باپه موفق به کسب جایزه بهترین بازیکن سال ۲۰۲۳ فیفا شد.

لیونل مسی در سال ۲۰۲۲ و با قهرمانی در جام جهانی قطر هم موفق به کسب عنوان بهترین بازیکن سال جهان شده بود. مسی تاکنون در سال‌های ۲۰۱۹، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ برنده جایزه بهترین بازیکن سال فیفا شده است.

ادرسون، دروازه‌بان منچسترسیتی، که با این تیم موفق به کسب سه‌گانه شد، عنوان بهترین دروازه‌بان سال را نصیب خود کرد. گواردیولا هم بهترین مربی سال شد.

تیم منتخب فوتبال مردان در سال ۲۰۲۳: تیبو کورتوا، کایل واکر، جان استونز، روبن دیاز، برناردو سیلوا، کوین دی‌بروینه، جود بلینگام، لیونل مسی، ارلینگ هالند، کیلیان امباپه و وینیسیوس جونیور هستند.

همچنین جایزه بازی جوانمردانه به دلیل مبارزه با نژادپرستی به تیم ملی برزیل رسید.

با اینکه اهمیت جایزه The best کمتر از توپ طلاست و حواشی و اخبار آن در دنیای فوتبال تاثیر کمتری دارند، با این حال همچنان یکی از مهم‌ترین جوایز دنیای فوتبال است.