جدیدترین آثار خوشنویسی حمیدرضا قلیچ خانی، هنرمند و پژوهشگر نام آشنای عرصه خوشنویسی، با عنوان «این نیز بگذرد» در گالری شکوه به نمایش گذاشته می‌شود.

حمیدرضا قلیچ خانی فارغ التحصیل فوق ممتاز در رشته‌های خط نستعلیق و ثلث است و همچنین دکترای تخصصی از دانشگاه دهلی دارد.

جامعه خوشنویسی نام قلیچ خانی را به سبب تالیف ۲۵ کتاب، به عنوان یکی از سرآمدان در عرصه نقد و پژوهش عرصه خوشنویسی می‌شناسند.

قلیچ خانی تاکنون نزدیک به ۷ نمایشگاه انفرادی برگزار و در نمایشگاه‌های گروهی بسیاری شرکت کرده است.

جدیدترین نمایشگاه او با عنوان «این نیز بگذرد» روز ۲۷ بهمن ماه در گالری شکوه افتتاح می‌شود.

به گفته این هنرمند، او در بیست سال اخیر، عبارت «این نیز بگذرد» را در آثار خود دست مایه نگارش قرار داده و حالا مجموعه‌ای از «این نیز بگذرد» را به نمایش خواهد گذاشت.

در بیانیه این نمایشگاه آمده است:

این عبارت کوتاه، از شگفت انگیزترین جملاتی است که شنیده ایم. در هر جغرافیایی که باشیم، با هر نژاد و زبان و دین، چیزی که قابل انکار نیست، گذر زمان است. حتی تولد و مرگ که قاطع‌ترین رویداد‌هایی است که در زندگی تجربه میشود، زیرمجموعۀ زمان و گذر بی وقفۀ آن است. از اینروست که مفهوم «این نیز بگذرد» با زندگی و مرگ و مهم‌ترین رویداد‌های جهان در هم می‌تند و در دهلیز‌های خم اندر خم و پیچ اندر پیچ و از پی هیچ، گره می‌خورد.

این عبارت کاربردی دو سویه دارد؛ به هنگام نشاط و سرمستیِ ناشی از قدرت، سبب می‌شود تا کمتر دچار غرور و خودخواهی شویم و در زمان رخداد‌های ناگوار و غم انگیز، گونه‌ای امید را در دل آدمی زنده می‌دارد.

«این نیز بگذرد» از منظر مفهوم و نیز از نظر خوشنویسی، مصداق سخن «سهل و ممتنع» است، یعنی در نظر اول بسیار آسان می‌نماید، ولی در عمل دشوار است. این عبارت پیشتر در قالب سطر نوشته می‌شد، سطری کوتاه و سه کلمه ای، ولی با ورودش در قالب‌های آزادتری، چون سیاه مشق، ساختارش نیز همانند مفهومش، از رمز و راز‌های بیشتری سرشار می‌شود.

«این نیز بگذرد» در زبان‌های دیگر نیز حضور دارد و از اشتراکات فرهنگی اقوام است. در زبان عربی، عبارت «لا شیء یدوم» و در زبان ترکی «بو دا گچر» و در انگلیسی: This too shall pass تقریباً در همین مفهوم ساخته شده اند.

از سدۀ ششم هجری، از سنائی غزنوی و عطار نیشابوری تا ملک الشعرای بهار و رهی معیری، سخنوران فراوانی از این عبارت بهره‌ها برده اند. با این حال، حضورش در خوشنویسی، با اوج گرفتن خطّ نستعلیق در سدۀ سیزدهم و به قلم یگانۀ دوران، میرزا غلامرضای اصفهانی همراه است. آثار این نمایشگاه حاصل تجربیاتی درازآهنگ است، خواه مشق نقلی و خواه فضا‌هایی آزاد که تا اندازه‌ای نشانگر فردیت خوشنویس است.

گفتنی است نمایشگاه این نیز بگذرد تا ۷ اسفندماه در گالری شکوه میزبان علاقه‌مندان است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما