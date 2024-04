۱۰ فیلم ترسناک برتر سال ۲۰۲۳

به گزارش wionews، رقابت با فیلم‌های ترسناک سال ۲۰۲۲، با آثاری مثل «منو» (The Menu)، «پرل» (Pearl) و «طعمه» (Prey) دشوار است، اما سال ۲۰۲۳، نیز برخی از فیلم‌های ترسناک عالی را روانه بازار کرد. سال ۲۰۲۳ با مجموعه‌ای از داستان‌های وحشتناک که تماشاگران را در تاریکی سینما به لرزه درآورد، ثابت کرد که سالی ترسناک برای علاقه‌مندان به ژانر وحشت بود. سال ۲۰۲۳ از داستان‌های هیجان‌انگیز ارواح گرفته تا سکانس‌های وحشتناک، سال انبوهی از وحشت را در سینما به ارمغان آورد. در این میان بهترین فیلم‌های ترسناک سال در گزارش زیر آورده شده است.



۱. فیلم سینماییTalk to Me

فیلم سینمایی با من صحبت کن ( Talk to Me) به کارگردانی برادران دوقلوی دنی و مایکل فیلیپو است که به خاطر کانال یوتیوبشان RackaRacka شناخته می‌شوند. این فیلم سینمایی داستان میا، یک نوجوان بداخلاق با بازی سوفی وایلد را دنبال می‌کند. تلاش میا برای استفاده از یک ترفند مهمانی ماوراءالطبیعه برای برقراری ارتباط با مردگان، ویروسی می‌شود و در تلاش برای برقراری ارتباط با مادر مرحومش، عواقب وحشتناکی به دنبال دارد. این فیلم به خاطر تصاویر مبتکرانه، حس شوک آور، و توانایی برادران فیلیپو در ایجاد حس ناراحتی در سراسر آن متمایز است.

۲. فیلم سینمایی Evil Dead Rise

در این فیلم سینمایی یک زمین لرزه، برق و اتصالات تلفن همراه را مختل می‌کند و در عین حال فضای ترسناکی را به وجود می‌آورد. در حالی که این حوادث ممکن است تا حدودی ساختگی به نظر برسد، رگباری از غم و وحشت ایجاد می‌شو که در ادامه این نگرانی‌ها به سرعت بی اهمیت می‌شوند.

۳. فیلم سینمایی No One Will Save You

در فیلم سینمایی هیچ کس تو را نجات نخواهد داد (No One Will Save You) کیتلین دیور در نقش برین نقش اصلی را ایفا می‌کند، شخصیتی که نه از طریق کلمات بلکه از طریق اعمال، احساسات و قدرت عمیق سکوت ارتباط برقرار می‌کند. در دنیایی که تهاجم بیگانگان تهدیدی تکراری است، این فیلم منحصربه‌فرد به بررسی انعطاف‌پذیری روح انسان در برابر مشکلات غیرقابل تصور می‌پردازد.

۴. فیلم سینمایی M۳GAN

فیلم سینمایی M۳GAN در مورد فیلم‌های عروسکی وهم‌آور، از ابتدا تا انتها تجربه‌ای جذاب را ارائه می‌کند. این عروسک که به طور مشخص با عروسک‌های غالباً منفعل که در دیگر آثار ترسناک دیده می‌شوند و تنها زمانی که خارج از دوربین هستند کار‌های وحشتناکی انجام می‌دهند متفاوت است. این عروسک با دقت طراحی شده است تا حس ناآرام کننده‌ای از دره عجیب و غریب را القا کند تا اینکه هدفش فراواقع گرایی باشد. چشمان عروسک سایه دار است و هاله‌ای هوشمندانه عجیب و شیطانی از خود بیرون می‌زند که بسیار فراتر از توانایی‌های انسانی است. ترس و وحشت ذاتی عروسک، خیلی قبل از اینکه شروع به خشم خود کند، وجه اولیه را ایجاد می‌کند تا یک فیلم سینمایی ترسناک را برای شما به ارمغان بیاورد.

۵. فیلم سینمایی Deliver Us

این فیلم سینمایی حول ادعای یک راهبه می‌چرخد، که پیش‌بینی تولد دوقلو‌های خاص است که منجر به مداخله‌هایی می‌شود. این مفهوم جسورانه شالوده فیلم کم‌هزینه بصری خیره‌کننده لی روی کونز و کرو انیس را تشکیل می‌دهد که از تصاویر آتش و گوگرد برای پرورش حس ناراحتی استفاده می‌کند.

۶. فیلم سینمایی Beau is Afraid

فیلم سینمایی Beau is Afraid یک فرد روان رنجور، برای شرکت در مراسم تشییع جنازه مادرش راهی یک اودیسه پوچ و پیچیده می‌شود. سفر او زمانی که پرواز خود را به دلیل سرقت کلید و چمدانش از دست می‌دهد، مسیر عجیبی به خود می‌گیرد. برای تشدید مشکلاتش، او خود را در بیرون از آپارتمان خود می‌بیند که توسط گروهی از افراد بی خانمان محاصره شده است.

وقتی او در خیابان با یک متجاوز، یک افسر پلیس و یک مهاجم قاتل روبرو می‌شود، همه چیز پیچ و تاب تیره‌تری پیدا می‌کند. برای اینکه بر بدبختی او بیفزاید، یک کامیون مواد غذایی به او برخورد می‌کند. همانطور که او از این مصیبت آسیب زا بیدار می‌شود، خود را در جمع زوجی پیدا می‌کند که درگیر مبارزات دخترشان با افکار خودکشی هستند و یک جانباز جنگ فرار، در میان دیگر رویارویی‌های غیرقابل پیش بینی که همچنان ادامه دارد.

۷. فیلم سینمایی Influencer

Influencer داستان مدیسون را روایت می‌کند. وی توسط امیلی تنانت، اینفلوئنسر مشهور رسانه‌های اجتماعی که برخلاف پست‌های اینستاگرامش سفری تنها به تایلند را تجربه می‌کند، به تصویر می‌کشد. مدیسون در حالی که در مورد لغو سفر دوست پسرش فکر می‌کند، با CW با بازی کاساندرا ناود، مسافری نترس و مرموز که به او پیشنهاد می‌کند به برخی از زیباترین مکان‌های ارزشمند در اینستاگرام راهنمایی کند، راه می‌رود. فیلم به طور موثری از فرضیه‌ای استفاده می‌کند که ممکن است به راحتی به یک حقه تبدیل شود و Naud و Saper به عنوان شخصیت‌های اصلی می‌درخشند و به طرز ماهرانه‌ای تلاش‌های خود را برای رمزگشایی از اهداف یکدیگر در میان چالش‌های مختلف دنبال می‌کنند.

۸. فیلم سینمایی Brooklyn ۴۵

Brooklyn ۴۵، جدیدترین فیلم تد گیگان، مخاطبان را به سفری هیجان‌انگیز در طول تاریخ می‌برد و سبک و احساسات را به‌طور یکپارچه در یک فیلم بی‌درنگ با هم ترکیب می‌کند که عمدتاً در یک اتاق یک نفره اتفاق می‌افتد. در این فیلم هیجان انگیز، گروهی ازکهنه سربازان جنگ جهانی دوم اندکی پس از پایان جنگ گرد هم می‌آیند تا از تلاش یک دوست برای برقراری ارتباط با همسرش که اخیراً از دنیا رفته حمایت کنند. آن‌ها نمی‌دانند که گردهمایی آنها مجموعه‌ای از رویداد‌های وهم‌آور را به وجود می‌آورد که انتظارات آن‌ها را نقض می‌کند و در ادامه با فضایی غیر قابل منتظره قرار می‌گیرند. از این رو این فیلم برای شما مخاطبان که علاقه‌مند به ژانر وحشت هستید مناسب است.

۹. فیلم سینمایی Skinamarink

در فیلم سینمایی Skinamarink اولین ویژگی کایل ادوارد، تعادل نامطمئن بین داستان سرایی و بیان هنری، اضطراب و یکنواختی در میان قلمرو‌های فانتزی و واقعیت است. وی که با بودجه اندک ۱۵۰۰۰ دلار کار می‌کرد، توانست جوهر ترس‌های مرتبط با بزرگ شدن را به تصویر بکشد و یک فیلم سینمایی در ژانر وحشت را به تصویر بکشد.



۱۰. فیلم سینمایی In My Mother's Skin

فیلم سینمایی در پوست مادرم (In My Mother's Skin) یک فیلم فیلیپینی است که در پایان جنگ جهانی دوم اتفاق می‌افتد و داستان تالا را دنبال می‌کند. این فیلم ترکیبی از عناصر فانتزی تاریک، وحشت همراه با غم و اندوه آزاردهنده است که از سبک گیرمو دل تورو الهام گرفته است. این یک داستان بصری خیره کننده و شدید است که تا پایان جذاب باقی می‌ماند.