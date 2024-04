امروزه انیمیشن یکی از صنایع محبوب هنری در میان اقشار مختلف جامعه است که افراد با هر سن و سالی به تماشای انیمیشن می‌نشینند. سال ۲۰۲۳ انیمیشن‌هی بسیار خوبی هم در کشورمان ایران و هم در دیگر کشورها تولید شد که با استقبال خوب مخاطبان مواجه شد.

انیمیشن سینمایی برادران سوپر ماریو

برادران سوپر ماریو یکی از بهترین‌های محبوب در باکس آفیس بود. این انیمیشن با فروش ۱.۳۶ میلیارد دلار در سرتاسر جهان در صدر جدول اکران‌های ۲۰۲۳ بود که با اکران باربی، صدرنشینی خود را به فیلم دیگری داد. این فیلم سینمایی به رهبری کریس پرت تقریباً ۴۰ برابر چیزی است که فیلم لایو اکشن بدنام برادران سوپر ماریو ۳۰ سال پیش انجام داد. اگرچه فیلم «برادران سوپر ماریو» اساساً هیچ ریسک روایی نمی‌پذیرد، اما به‌اندازه فیلم‌های چشمک‌زننده‌تر هم جذاب نیست.

انیمیشن سینمایی تابناک خون قلب بابون است « The Venture Bros»

فیلم سینمایی Venture Bros ایده‌ها و نمادهای زیادی را در ۸۴ دقیقه‌اش جمع‌آوری کرده است. این انیمیشن داستانی است با بسیاری از اشتباهات عمدی. این فیلم به طرز چشمگیری به روابط بین پادشاه وسواسی و دشمن اصلی همراه است که دقایق پایانی جذاب تری را به همراه دارد.

انیمیشین سینمایی فرار مرغ« Chicken Run»

آنها هنوز نقشه می کشند، هنوز نقشه می کشند، آنها هنوز سازماندهی شده اند - حتی زمانی که با تهدید آرام سازی و تبدیل شدن به قطعه قطعه مواجه می شوند. دنباله‌ی مورد انتظار Chicken Run ممکن است پیشرفت چندانی نسبت به فیلم اصلی نداشته باشد، اما تقریباً هر چیزی را که از بازگشت به دنیای استاپ‌موشن می‌خواهید، ارائه می‌کند. در Dawn of the Nugget، جینجر، راکی و دخترشان، مالی، زمانی که متوجه می‌شوند که خانم تویدی دوباره ازدواج کرده و راهی برای مجذوب کردن جوجه‌ها پیدا کرده است، باید یک اتفاق جدید را سازماندهی کنند. همه علاقه‌مندان شما بازگشته‌اند، حتی اگر همه آن‌ها توسط صداپیشه‌های اصلی‌شان بازی نشوند (دلمان برای جولیا ساوالها تنگ شده است؛ دل‌گیبسون را از دست نمی‌دهیم!)، و مولی از بلا رمزی، ریف نسل جدیدی را به پویایی جوجه‌ها معرفی می‌کند. Dawn of the Nugget کاملاً صاعقه ی فیلم اصلی را بازسازی نمی کند، اما فیلمی لاغر و به شدت صیقلی است و سکانس های اکشن استاپ موشن به خصوص لذت بخش هستند.

انیمیشن سینمایی جنگ های تک شاخ « Unicorn Wars»

این انیمیشن سینمایی به کارگردانی آلبرتو وازکز توله های رنگارنگ و نوازشگر را در مقابل نژاد مرموز تک شاخ سیاه در درگیری خونین و انتقام جویانه قرار می دهد. یکی از خنده‌دارترین و ترسناک‌ترین فیلم‌های فانتزی است که در آن ما با یک بازیگر جذاب و با طراحی غنی از شخصیت‌های ursine آشنا می‌شویم.

انیمیشن سینمایی غول آبی «Blue Giant»

انیمیشن سینمایی غول آبی شما را متقاعد می کند که جاز قادر به سفر فضایی است. در این انیمیشین سینمایی قهرمانان نوجوان آن دای، یوکینوری، و شونجی تلاش می‌کنند تا نوازندگان بزرگی باشند، گروهی به نام JASS را تشکیل می‌دهند و شبانه روز تمرین می‌کنند و سعی می‌کنند داغ‌ترین باشگاه شهر را بنوازند. این فیلم در تجسم سختی موسیقی‌های سخت‌گیرانه، عالی است.

انیمیشن سینمایی لاک پشت های نینجا جهش یافته نوجوان

اولین چیزی که در حین تماشای این انیمیشین سینمایی متوجه خواهید شد سبک هنری پاک نشدنی آن است که مملو از رنگ‌ها و بافت‌های جذاب است. داستان اصلی فیلم، شما را به سرتاسر نیویورک می‌فرستد تا شخصیت اصلی انیمیشن با سوپرفلای، یک رهبر باند و همکار جهش یافته با طرح‌هایی در مورد حکومت بر جهان مبارزه کنند.

انیمیشن سینمایی سوزومه

ماکوتو شینکای، یکی از بهترین کارگردانان انیمه در ۲۰ سال اخیر، بهترین فیلم او را منتشر کرده است. جدیدترین قهرمان نوجوان او، سوزومه، باید از برخورد یک کرم اسطوره‌ای عظیم به شهرها و مناظر کشور جلوگیری کند، و عملاً تمام طول ژاپن را طی کند و درهای بین‌بعدی را که برای این کار به هم ریخته‌اند، قفل کند. در طول راه، شینکای ترس های آخرالزمانی خود را با خوشرویی متعادل می کند. سوزوم یک فیلم جاده‌ای خارق‌العاده است که علاوه بر لذت‌های دیگر، شامل یک گربه شیطون سخنگو، یک صندلی سه‌پایه بداخلاق می‌شود که می‌تواند حرف بزند.