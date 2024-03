سید محمدمهدی میرزائی قمی با اعلام اینکه هوای پایتخت در سال ۱۴۰۲ در مجموع ۱۰ روز پاک، ۲۳۶ روز قابل قبول، ۱۰۷ روز ناسالم برای گروه‌های حساس و ۱۲ روز نیز ناسالم بود، گفت: این در حالی است که به ترتیب ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال گذشته، مطلوب‌ترین کیفیت هوا و ماه‌های آذر (با ۲۱ روز فراتر از حد مجاز)، تیر (با ۱۹ روز فراتر از حد مجاز) و آبان (با ۱۴ روز فراتر از حد مجاز)، آلوده‌ترین ماه‌های سال، ثبت شده است.

وی با اشاره به اینکه آلوده‌ترین روز سال گذشته، پنجم شهریور با شاخص ۱۶۵ بود که در این روز وقوع طوفان و گسیل گرد و خاک، منجر به افزایش غلظت ذرات معلق در پایتخت شد، اظهار کرد: آلاینده اصلی و شاخص در بسیاری از روز‌های آلوده شهر تهران در سال ۱۴۰۲، ذرات معلق کوچک‌تر از ۲ و نیم میکرون (PM ۲.۵) با ثبت ۹۸ روز نامطلوب بوده که عمدتاً در روز‌های با شرایط پایداری جوی و همچنین، گسیل گرد و خاک رخ داده است.

میرزائی قمی با بیان اینکه بعد از آلاینده شاخص، آلاینده ازن (O ۳) با ثبت ۲۶ روز آلوده (در روز‌های گرم سال)، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: آلاینده ذرات معلق کوچک‌تر از ۱۰ میکرون (PM ۱۰) نیز طی ۱۷ روز در شرایط فراتر از حد سلامت بوده و آلاینده دی اکسید نیتروژن (NO ۲) طی ۵ روز در شرایط نامطلوب قرار داشته است و دو آلاینده مونوکسید کربن (CO) و دی اکسید گوگرد (SO ۲) در هیچ روزی فراتر از حد سلامت قرار نداشته‌اند.

وی با اشاره اینکه در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۱۴ روز آلوده (معادل ۳۱ درصد روز‌های سال) و در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۷۰ روز آلوده (معادل ۴۷ درصد روز‌های سال) ثبت شده است، اظهار کرد: این آمار برای سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۱۹ روز (۳۳ درصد روز‌های سال) بوده است.

وی با بیان اینکه تعداد روز‌های با شرایط پاک در سال ۱۴۰۲، ده روز بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ با دو روز پاک و سال ۱۴۰۱ با سه روز پاک، رشد قابل ملاحظه‌ای یافته است، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱، دو روز با وضعیت بسیار ناسالم و دو روز با وضعیت خطرناک ثبت شده که در هیچ یک از روز‌های سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۲ این شرایط رخ نداده است.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران پیرامون شرایط کیفی هوای پایتخت در سال جدید خاطرنشان کرد: بررسی کیفیت هوای تهران در ۵ روز ابتدایی سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که هوای این کلان‌شهر، یک روز در شرایط پاک و ۴ روز در شرایط قابل قبول قرار داشته است.