نتایج یک مطالعه جدید منتشر شد؛

مطالعه جدیدی که توسط دانشگاه کالیفرنیای جنوبی (USC) انجام شد، نشان داد که هوش مصنوعی در تشخیص احساسات بهتر از انسان است.

با رواج بیشتر هوش مصنوعی در زندگی روزمره، درک پتانسیل و محدودیت‌های آن در رفع نیاز‌های روانی انسان اهمیت بیشتری یافته است.

ییدان یین، نویسنده اول این مطالعه و محقق فوق دکتری در مرکز مطالعات کارآفرینی لوید گریف می‌گوید: در زمینه اپیدمی رو به رشد تنهایی، بخش بزرگی از انگیزه ما این است که ببینیم آیا هوش مصنوعی می‌تواند به مردم کمک کند که احساس کنند که درک می‌شوند.

تیم تحقیقاتی پس از دریافت پاسخ از هوش مصنوعی یا انسان، احساسات افراد در مورد شنیده شدن و سایر ادراکات و احساسات مرتبط را بررسی کردند.

شرکت‌کنندگان پیام‌هایی را دریافت کردند که توسط هوش مصنوعی یا یک پاسخ‌دهنده انسانی ایجاد شده بود.

شریل واکسلاک، استادیار مدیریت و سازمان در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، گفت: آنچه که ما دریافتیم این است که منبع واقعی و فرضی پیام نقشی ایفا کرده اند. افراد وقتی فهمیدند پیام از سوی هوش مصنوعی آمده است، احساس شنیده شدن داشتند، اما وقتی فهمیدند که پیام از طرف انسان است، احساس درک شدن کمتری داشتند.

افراد همچنین گزارش دادند که وقتی متوجه شدند که پاسخ در همدلی از هوش مصنوعی سرچشمه می‌گیرد، احساس ناراحتی کردند که این موضوع چشم انداز احساسی پیچیده‌ای را که تعاملات هوش مصنوعی و انسان دنبال می‌کند برجسته می‌سازد.

پاسخ‌های ایجاد شده توسط هوش مصنوعی با افزایش امید و کاهش پریشانی همراه بود که نشان‌دهنده تأثیر عاطفی مثبت بر گیرندگان است.

این یافته‌ها پتانسیل هوش مصنوعی برای تقویت توانایی انسان برای درک و برقراری ارتباط را برجسته می‌کند و سؤالات مهمی را در مورد معنای واقعی شنیده شدن و سؤالات عملی در مورد این که چگونه به بهترین وجه از نقاط قوت هوش مصنوعی برای حمایت از شکوفایی بیشتر انسان استفاده شود، مطرح می‌کند.

این مطالعه در Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.

منبع: مدیکال اکسپرس