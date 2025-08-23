باشگاه خبرنگاران جوان -معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در نشست صمیمی هماندیشی با اصحاب رسانه استان که به ریاست استاندار قم در سالن جلسات امام جواد (ع) استانداری برگزار شد، به مهمترین اقدامات دولت در استان اشاره کرد و گفت: یکی از برنامههای کلیدی، توسعه انرژی تجدیدپذیر است که با بهرهبرداری از ظرفیت ۵۶۵ مگاواتی خورشیدی در بخش صنعت و تولید، بخشی از نیازهای استان با سرمایهگذاری بخش خصوصی پوشش داده شده است.
روح الله ابراهیمی افزود: همزمان با این اقدام، ۵۲ پروژه در حوزههای صنعت، گردشگری، کشاورزی و خدمات شامل تولید محصولات بهداشتی، زنجیره کفش، صنایع ساختمانی و کاغذ دیواری افتتاح شد که حدود ۱۹۰۰ شغل جدید ایجاد کرده و ظرفیت اقامتی استان قم را به ۴۰۰ تخت افزایش داده است.
وی با اشاره به برنامه چهار ساله توسعه استان تصریح کرد: سند سرمایهگذاری استان با همکاری همه دستگاههای اجرایی تدوین شده است تا صنایعی مستقر شوند که بیشترین ارزش افزوده را با کمترین منابع ایجاد کنند.
ابراهیمی در بخش دیگری از سخنانش به ۱۹۳۳ طرح نیمهتمام استان اشاره کرد و گفت: این طرحها از یک درصد پیشرفت فیزیکی تا ۹۹ درصد در مرحله تکمیل قرار دارند و تلاش داریم با کمک مدیران دستگاههای اجرایی و اطلاعرسانی صحیح رسانهها، بخش عمدهای از این پروژهها به بهرهبرداری برسد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم همچنین از احیای واحدهای صنعتی راکد خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۳۵۰ واحد تولیدی که به دلایل مختلف از چرخه خارج شدهاند، احیا شده و هدف ما بازگرداندن ۶۵ واحد صنعتی راکد به چرخه تولید است؛ این کار از طریق تزریق منابع بانکی، تغییر خطوط تولید و مطالعه بازار انجام خواهد شد.
ابراهیمی در پایان گفت: با توجه به اینکه استان قم تنها ۱.۴ درصد از مساحت کشور را در اختیار دارد، هدف برنامه چهار ساله، افزایش سهم اقتصادی استان از تولید کشور است تا رشد اقتصادی پایدار ایجاد شود و سهم استان حداقل به یک و چهار دهم درصد از تولید ملی برسد.
منبع:صدا و سیما