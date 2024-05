هر سال نمایشگاه بلونیا با هدف تشویق ناشران جهان به تولید کتاب‌های با کیفیت بالا با عنوان (Bologna Raggazi Award) در چهار بخش داستان، غیرداستان، افق‌های نو و اپرا پریما به پدیدآورندگان کتاب‌های کودک جایزه می‌دهد.

جایزه «راگازی بولونیا» از جایزه‌های ارزشمند جهانی است که ناشران را تشویق می‌کند بهترین آثار خود را به این مسابقه معرفی کنند.

از ایران نیز در سال ۱۳۷۸ کتاب «ارنگ ارنگ، بگو چه رنگ» با تصویرگری راشین خیریه از تولیدات انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در بخش افق‌های نو (New Horizon) مورد تشویق داوران قرار گرفت.

اکنون کتاب‌خانه مرجع در نمایشگاه خود تعدادی از این آثار را به نمایش گذاشته است که از جمله آن می‌توان از کتاب‌های زیر نام برد:

the wanderer. written by peter van den ende, Stormy night. written by michele Lemieux, the gift. written by page tsou, Die katzen von kopenhagen. james joyce, Mar. by ricardo henriques, A travers by tom haugomat, Flight by nadia wheatley, Teatro di natura written by michelangelo setold

برهمین اساس، جایزه راگازی در بخش داستان به بهترین کتاب از گونه فانتزی، مجموعه قصه‌ها یا داستان‌های کوتاه و یا مصور اهدا می‌شود، در این بخش یک برنده و یک تا سه اثر ستایش شده معرفی می‌شوند.

همچنین جایزه بخش غیرداستان به آثار غیرداستانی که اطلاعات مفید و آموزنده‌ای را در زمینه‌های علم، تاریخ، هنر، موسیقی، زندگی‌نامه و یا رخداد‌های تازه در جهان در اختیار نسل جوان قرار می‌دهد تعلق می‌گیرد.

بخش افق‌های نو نیز به صنعت نشر در کشور‌های عربی، آمریکای لاتین، آسیا و افریقا می‌پردازد، آثاری که بتوانند فکر‌های نو و ایده‌های مناسبی برای برانگیختن نوآوری در خوانندگان ایجاد کنند.

علاوه براین Opera Prima بخش تازه و موقتی از این مسابقه است و از سال ۲۰۰۹ به تصویرگرانی که نخستین اثر خود را آفریده‌اند جایزه اهدا می‌کند.

داوران بین‌المللی این جایزه برای انتخاب برندگان، عناصر تفکیک، ویژگی‌های برتر هنری و ارتباط مناسب و متعادل بین متن و تصویر را در نظر می‌گیرند.

علاقه‌مندان به بازدید از این نمایشگاه‌ها می‌توانند خرداد ۱۴۰۳ روز‌های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ به کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان خالداسلامبولی، پلاک ۲۴، مجتمع فرهنگی هنری شهید ملک‌شامران کانون مراجعه کنند.