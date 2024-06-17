دین خدا نابودشدنی نیست

حدیث روز؛

عَنْ أبى حَمزة قالَ: قُلْتُ لأبى جَعْفَر علیه السلام:قالَ اللّه تَعالى: «کُلُ شَى ءٍ هالِکٌ الاّ وَجهَهُ» قالَ: فَیَهلِکُ کُلُّ شَى ءٍ وَ یَبْقَى الوَجْهُ اَنّ عَزَّوَجَلَّ اَعْظَمُ مِنْ اَنْ یُوصَفَ بِالوَجهِ وَلِکن مَعُناهُ کُلُّ شَى ءٍ هالِکٌ اِلاّ دینُهُ وَ الوَجْهُ الذّى یُؤتى مِنهُ.

امـام بـاقر علیه السلام دربـاره آیـه «کل شى هـالک الاّ وجـهه» بـه ابوحمزه ثمالى فرمود: هر چیز نابود مى شود و وجه باقى مى ماند. خداوند بزرگ‌تر از آن است که وجه (چهره) داشته باشد و معناى آیه این است که همه چیز نابود مى شود الاّ دین خدا و سمت و سویى که مردم از آن به سمت خدا رو مى آورند.

منبع: معانى الاخبار، ص ۱۲