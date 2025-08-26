اجرای ۵۰ برنامه ورزشی، فرهنگی و آموزشی به مناسبت هفته دولت در قم

باشگاه خبرنگاران جوان _ حسن سلطانی، مدیرکل ورزش و جوانان استان قم، اعلام کرد که به مناسبت هفته دولت ۱۴۰۴ با شعار «۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع»، ۵۰ برنامه ورزشی، فرهنگی و آموزشی در سطح استان برگزار خواهد شد. این برنامه‌ها با محوریت بانوان، جوانان، کارکنان دستگاه‌های اجرایی و مردم، فرصت‌های گسترده‌ای برای ارتقای نشاط، سلامت و مهارت‌آموزی شهروندان فراهم می‌کند.

برنامه‌های ویژه بانوان

سلطانی تصریح کرد: برنامه‌های ویژه بانوان شامل همایش پیاده‌روی دختران و بانوان کانون مساجد، مسابقات تیراندازی و آمادگی جسمانی کارکنان دولت، مسابقات ورزش‌های بومی و محلی، کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم و نشست با مشاور بانوان استانداری است. هدف از این برنامه‌ها ارتقای نشاط، سلامتی و مشارکت فعال بانوان در فعالیت‌های ورزشی است.

برنامه‌های ویژه جوانان

وی افزود: در حوزه جوانان، مجموعه‌ای از برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و مشاوره‌ای با هدف تقویت خودباوری، هویت‌جویی و مشارکت اجتماعی برگزار می‌شود. اجرای طرح‌های هویتی «روایت پیشرفت»، تفاهم‌نامه با سازمان فنی و حرفه‌ای برای ارائه آموزش‌های رایگان مهارت‌آموزی به جوانان و سربازان، برنامه‌های اوقات فراغت با همکاری سمن‌ها و افتتاح دو مرکز تخصصی ازدواج و خانواده از جمله اقدامات این بخش است.

برنامه‌های عمومی و محله‌ای

مدیرکل ورزش و جوانان استان قم خاطرنشان کرد: فعالیت‌های عمومی و محله‌ای شامل همایش ورزش صبحگاهی، جشنواره‌های محله‌محور، مسابقات آمادگی جسمانی و تیراندازی، جشنواره فرهنگی ـ ورزشی والدین و فرزندان، همایش پیاده‌روی محله‌محور، مسابقات فوتسال و فوتبال، ورزش‌های بومی و محلی در روستاهای شهرستان کهک و همایش‌های دوچرخه‌سواری و کوه‌پیمایی است. این برنامه‌ها مشارکت مردم و ارتقای نشاط اجتماعی را هدف قرار داده است.

برنامه‌های فرهنگی و آموزشی

سلطانی همچنین گفت: در کنار فعالیت‌های ورزشی، برنامه‌های فرهنگی و آموزشی شامل فضاسازی محیط حقیقی و مجازی، تجلیل از خانواده شهدای مدافع امنیت، توزیع بسته‌های پیشگیری از اعتیاد، نشست هم‌اندیشی پیرامون ترویج اقامه نماز، کارگاه‌های آموزشی عفاف و حجاب، تجلیل از کارکنان مروج عفاف و حجاب و کارگاه آموزشی آثار سوء دوپینگ و مکمل‌ها اجرا می‌شود.

پروژه شاخص استان

وی تأکید کرد: یکی از اقدامات شاخص هفته دولت بهره‌برداری از پروژه زمین چمن مصنوعی مینی‌فوتبال در پردیسان است. این پروژه با هزینه‌ای بیش از ۱۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده و نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان ایفا می‌کند. زمین چمن فرصت‌های گسترده‌ای برای حضور فعال بانوان، جوانان و مردم فراهم می‌آورد.

منبع:روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان قم