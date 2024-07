در حالی که برخی از بازی‌های عالی سال گذشته هنوز توجه زیادی را به خود جلب می‌کنند، بازی‌های قوی زیادی نیز به تازگی و در سال ۲۰۲۴ منتشر شده‌اند.

بدون ترتیب خاصی، در این گزارش تعدادی از بهترین بازی های ویدیویی سال ۲۰۲۴ معرفی شده اند:

Tekken 8: چه کسی می دانست که گردهمایی های خانوادگی می تواند این قدر خشونت آمیز باشد؟ در آخرین قسمت از سری بازی‌های مبارزه‌ای طولانی‌مدت Tekken، شخصیت‌ها، حرکات و مکانیک‌های مبارزه جدید اضافه شده‌اند که همه چیز را هیجان‌انگیزتر می‌کنند.

این بازی برای پلی استیشن ۵، سری ایکس باکس در دسترس است

Prince of Persia: The Lost Crown: آخرین نسخه اضافه شده به مجموعه شاهزاده ایرانی ۲۰۲۴، یک اکشن با اسکرول جانبی است که در مناظر زیبا قرار دارد.

در این بازی شما در نقش یک جنگجو در ماموریت نجات بازی می کنید، معماها را حل می کنید و از حرکات آکروباتیک برای حرکت در جهان و درگیر شدن در نبرد با انواع دشمنان استفاده می کنید. این بازی روی سوئیچ، PS4، PS5، Xbox One، Xbox Series موجود است.

Paper Mario: The Thousand-Year Door: در این نسخه جدید از Paper Mario: The Thousand-Year Door، ماریو به روش کلاسیک و محبوب خود به دنبال گنج می گردد.

اگرچه به نسخه اصلی وفادار است، اما نسخه جدید چیزهای بیشتری برای بازیکنان جدید ارائه می دهد. این نسخه برای پلتفرم سوئیچ در دسترس است.

Final Fantasy VII Rebirth: یک بازی جذاب، هیجان انگیز و چالش برانگیز است. چیزهای زیادی برای بررسی و جزئیات زیادی در آنچه گفته می شود٬ قسمت دوم یک سه گانه برنامه ریزی شده است٬ وجود دارد.

این بازی بر روی پلتفرم پلی استیشن 5 در دسترس است.

Princiess Peach: : تمام دنیا صحنه ای برای Princiess Peach است که در آن او می تواند بدرخشد.

در نسخه ۲۰۲۴، Princiess Peach این توانایی را دارد که بسته به مرحله ای که در آن قرار دارد، توانایی های مختلفی را تغییر دهد.

برخی از تحولات آن شامل تبدیل شدن به یک مبارز شمشیر، یک نینجا و یک دختر گاوچران است که هر کدام مهارت ها و کنترل های منحصر به فرد خود را دارند. این بازی برای پلتفرم سوئیچ عرضه شده است.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree: بازی پایه آن برنده جوایز در سال ۲۰۲۲ منتشر شد، اما DLC Elden Ring: Shadow of the Erdtree بسیار گسترش یافته است و بازدید مجدد و کشف مجدد این بازی را به لذتی فراگیر تبدیل می کند.

این بازی بر روی پلتفرم های پلی استیشن ۵، ایکس باکس و رایانه شخصی موجود است.

Sticky Business: در این بازی کار هرگز تمام نمی شود و اگر مراقب نباشید روی شما انباشته می شود. اما به نوعی همه چیز بسیار آرامش بخش است.

این بازی به شما امکان می دهد یک فروشگاه استیکر راه اندازی کنید که در آن می توانید استیکر طراحی کنید، منوها را به سایت خود اضافه کنید، سفارشات را انجام دهید و تکمیل کنید، بازخورد مشتریان خود را بخوانید و آثار خود را ارسال کنید.

این بازی برای پلتفرم های سوئیچ و رایانه شخصی موجود است.

Stardew Valley 1.6: به روز رسانی ۱.۶ برای Stardew Valley محتوای جدید زیادی را برای بازی محبوب به ارمغان می آورد و جان تازه ای به آن می بخشد.

جشنواره ها و رویدادهای جدیدی مانند جشنواره کویر که یک رویداد سه روزه در بهار است به آن اضافه شده است. این بازی روی سوئیچ، ایکس باکس وان، پلی استیشن ۴ و ۵ و رایانه شخصی در دسترس است.

منبع: ارم‌ نیوز