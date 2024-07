پیشنهاد عجیب مایکروسافت برای حل مشکل آپدیت

روز گذشته یکی از بزرگ‌ترین اختلال‌های کامپیوتری جهان به‌واسطه یک به‌روزرسانی امنیتی معیوب از شرکت امنیتی CrowdStrike رخ داد و هزاران دستگاه ویندوزی از سراسر جهان هنگام شروع به کار با مشکل صفحه آبی مرگ (BSOD) مواجه شدند. حالا مایکروسافت به‌عنوان یک راه‌حل برای برطرف‌کردن این مشکل، پیشنهاد‌ کرده است که کاربران رایانه خود را چندین بار روشن و خاموش کنند! مانند یکی از شخصیت‌های سریال The IT Crowd، مایکروسافت به کاربران پیشنهاد کرده تا برای حل مشکل ویندوز، رایانه خود را ریبوت کنند!

مایکروسافت در صفحه مربوط به وضعیت Azure با انتشار یک یادداشت پشتیبانی می‌گوید که از برخی مشتریان شنیده که راه‌اندازی مجدد رایانه‌ها برای چندین‌بار می‌تواند به حل مشکل کمک کند.

راه‌حل مایکروسافت برای حل اختلال گسترده رایانه‌های ویندوز

در این یادداشت نوشته شده است:

«از مشتریان خود شنیده‌ایم که چندین بار راه‌اندازی مجدد (تا ۱۵ بار) می‌تواند برای حل این مشکل مورد نیاز باشد و به‌طور‌کلی راه‌‌اندازی مجدد یک گام مؤثر برای عیب‌یابی در این مرحله است.»

اگر با ۱۵ بار ریبوت دستگاه همچنان مشکل پابرجا بود، مایکروسافت پیشنهاد می‌کند که راه‌حل کشف‌شده توسط مهندسان IT را انجام دهید که شامل حذف فایل‌های معیوب CrowdStrike از طریق Safe Mode می‌شود.

هرچند راه‌حل مایکروسافت برای برطرف‌کردن این مشکل گسترده ممکن است کمی عجیب و دور از انتظار به‌نظر برسد، اما ظاهراً برخی از مدیران حوزه فناوری اطلاعات نیز ادعا کرده‌اند که راه‌اندازی مجدد واقعاً می‌تواند این مشکل را برطرف کند.

همچنین راه‌حل ارائه‌شده توسط مایکروسافت یک ارجاع بامزه به یک سریال بریتانیایی با نام The IT Crowd دارد. در این سریال با چندین کارشناس IT یک شرکت آشنا می‌شویم که یکی از آن‌ها همیشه هنگام دریافت گزارش مشکلات رایانه‌ای، به کاربر پیشنهاد می‌کند تا رایانه خود را خاموش و مجدداً روشن کند تا مشکل برطرف شود!

منبع: دیجیاتو