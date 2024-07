مجتبی رفیق‌دوست به مناسبت روز جهانی هپاتیت بیان کرد: مناسبت جهانی هپاتیت هر ساله به‌منظور افزایش آگاهی و ترویج اقدامات بین‌المللی در راستای مهار و کاهش هرچه بیشتر موارد ابتلا به هپاتیت ویروسی، گرامی داشته می‌شود.



وی ادامه داد: هپاتیت، التهاب کبد است و پنج نوع اصلی ویروس این بیماری عبارتند از A، B، C، D، E که هپاتیت‌های نوع B و C منجر به ایجاد بیماری مزمن در صد‌ها میلیون نفر در سراسر جهان می‌شوند و این دو نوع با هم شایع‌ترین علت سیروز کبدی، سرطان کبد و مرگ‌ومیر ناشی از هپاتیت ویروسی هستند. لازم به ذکر است بروز هپاتیت B و C در ایران روند روبه‌کاهش دارد.



سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زابل خاطرنشان کرد: هدف سازمان بهداشت جهانی مبنی بر حذف هپاتیت تا سال ۲۰۳۰ میلادی، بر دسترسی گروه‌های هدف به خدمات تشخیصی و درمانی تمرکز دارد و دانشگاه علوم پزشکی زابل نیز در جهت عزم ملی برای حذف هپاتیت‌های ویروسی همسو با سازمان بهداشت جهانی گام بر می‌دارد.



رفیق‌دوست تصریح کرد: ویروس هپاتیت B و C از طریق تماس خونی منتقل می‌شود. در حال حاضر، استفاده از سرنگ دست‌دوم یا سرنگ مشترک در افرادی که سو مصرف مواد دارند علت اصلی بیشتر مبتلایان به هپاتیت سی محسوب می‌شود. تماس اتفاقی با خون‌آلوده در محیط‌های پزشکی و بیمارستان‌ها هم عامل ابتلا به این ویروس است.

وی گفت: نزدیک به نیمی از مبتلایان نمی‌دانند که آلوده هستند، چرا که هیچ علائم و نشانه‌ای ندارند و شاید چند دهه‌ای طول بکشد تا ویروس نشانه‌هایش را بروز بدهد به همین دلیل بهتر است افراد بزرگسال بین ۱۸ تا ۷۹ سال تست غربالگری هپاتیت C بدهند، حتی آنهایی که نشانه‌ای از بیماری ندارند یا افرادی که از بیماری‌های کبدی رنج می‌برند با مراجعه به پزشک، هر چه سریع‌تر به تشخیص و درمان این بیماری بپردازند. همچنین بهترین اقدام برای پیشگیری از هپاتیت B تزریق سه نوبت واکسن و بهترین اقدام در هپاتیت C نیز درمان به‌موقع این بیماری است.