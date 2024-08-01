امام هشتم (ع) با اشاره به سخنی از امام حسین (ع) فرمودند که حلال، خوراک برگزیدگان است.

قُلتُ لِلرِّضا علیه السلام: «جُعِلتُ فِداکَ! اُدعُ اللّهَ عز و جل أن یَرزُقَنِی الحَلالَ. فَقالَ: أتَدری مَا الحَلالُ؟ قُلتُ: الَّذی عِندَنَا الکَسبُ الطَّیِّبُ. فَقالَ: کانَ عَلِیُّ بنُ الحُسَینِ علیهماالسلام یَقولُ: «الحَلالُ هُوَ قوتُ المُصطَفَینَ». ثُمَّ قالَ: قُل: أسأَلُکَ مِن رِزقِکَ الواسِعِ»

 به امام رضا علیه السلام گفتم: «فدایت شوم! از خداوند بخواه که روزى حلال نصیب من فرماید. فرمود: «مى‌دانى حلال چیست؟» گفتم: هر آن چه در مذهب ما درآمد پاک به شمار آید. فرمود: «علىّ بن الحسین علیهماالسلام مى‌گفت: حلال، خوراکِ برگزیدگان است». سپس فرمود: «بگو: روزىِ فراوانت را از تو مى‌خواهم».

منبع: الکافی: ج٢ص٥٥٢ ح٩

برچسب ها: حدیث روز ، اهل بیت (ع) ، روزی حلال
خبرهای مرتبط
حدیث روز؛
پاداش منتظران فرج امام زمان (عج)
حدیث روز؛
عمر دراز و روزی فراوان؛ پاداش نیکی‌کنندگان به والدین
حدیث روز؛
نشانه‌های جوانمردی در کلام حضرت علی (ع)
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جعفر جودتی، صدابردار رادیو درگذشت
فعالیت مسلمانان در خارج از ایران محدود به برپایی عزاداری است
سالانه حدود ۱۰ فیلم در هالیوود درباره حضرت مسیح ساخته می‌شود
ادبیات عاشورایی شاخص هستند
آخرین اخبار
ادبیات عاشورایی شاخص هستند
فعالیت مسلمانان در خارج از ایران محدود به برپایی عزاداری است
سالانه حدود ۱۰ فیلم در هالیوود درباره حضرت مسیح ساخته می‌شود
جعفر جودتی، صدابردار رادیو درگذشت
«ضد حمله» روی آنتن شبکه تهران
پخش برنامه‌های شبکه نسیم تغییر کرد
دعوت وزیر ارشاد از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه برای بدرقه شهید اسماعیل هنیه
پیام‌های مسئولان فرهنگی در پی شهادت اسماعیل هنیه
شعر علیرضا قزوه در پی شهادت اسماعیل هنیه
کدام رستوران‌ها جزو مصادیق تاسیسات گردشگری قرار می‌گیرند؟
پخش «شکارچی شنبه» و «هفت سنگ» به مناسبت شهادت اسماعیل هنیه
اعلام فهرست نامزد‌های اولیه جایزه «بوکر»
«سراب» به یاد شهید هنیه روی صحنه نمایش می‌رود
برگزاری تجمع اعتراضی مردمی در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی
پیام تسلیت رئیس رسانه ملی در پی شهادت هنیه/ عاملان جنایت تاوان سنگینی خواهند داد
سه کارگردان برجسته سینما سفیر اهدای عضو شدند
لحظه‌ به ‌لحظه «با کربلا»
محمدحسین لطیفی «پنجره فولاد» را می‌سازد
دلیل غربت امام سجاد (ع) در مدینه چه بود؟ + فیلم
معرفی انواع وقف در مسیر پیاده‌روی اربعین
سارا روستاپور دبیر نوزدهمین جشنواره هنرهای نمایشی کانون شد
مهلت ثبت‌نام در فراخوان نخستین جایزه ملی خبرتاک تمدید شد
رایزن فرهنگی هندوستان در قاب تلویزیون
پیام تسلیت قائم مقام سازمان صداوسیما به مناسبت درگذشت سید محمد صفی‌زاده
فراخوان شرکت در سری سوم برنامه «بگو بخند» منتشر شد