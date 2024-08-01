قُلتُ لِلرِّضا علیه السلام: «جُعِلتُ فِداکَ! اُدعُ اللّهَ عز و جل أن یَرزُقَنِی الحَلالَ. فَقالَ: أتَدری مَا الحَلالُ؟ قُلتُ: الَّذی عِندَنَا الکَسبُ الطَّیِّبُ. فَقالَ: کانَ عَلِیُّ بنُ الحُسَینِ علیهماالسلام یَقولُ: «الحَلالُ هُوَ قوتُ المُصطَفَینَ». ثُمَّ قالَ: قُل: أسأَلُکَ مِن رِزقِکَ الواسِعِ»

به امام رضا علیه السلام گفتم: «فدایت شوم! از خداوند بخواه که روزى حلال نصیب من فرماید. فرمود: «مى‌دانى حلال چیست؟» گفتم: هر آن چه در مذهب ما درآمد پاک به شمار آید. فرمود: «علىّ بن الحسین علیهماالسلام مى‌گفت: حلال، خوراکِ برگزیدگان است». سپس فرمود: «بگو: روزىِ فراوانت را از تو مى‌خواهم».

منبع: الکافی: ج٢ص٥٥٢ ح٩