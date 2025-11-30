باشگاه خبرنگاران جوان- استاندار قم در مراسم افتتاح جاده اختصاصی شهرک سینمایی نور، با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری استان قم، گفت: خدا را شاکریم که در کشور ما استعداد‌ها و ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی وجود دارد که با هماهنگی و همدلی می‌توان از آنها در مسیر توسعه استان و کشور بهره‌برداری کرد.

اکبر بهنام جو مجموعه شهرک سینمایی نور را یک ظرفیت نفیس و منحصر‌به‌فرد فرهنگی دانست و افزود: این مجموعه می‌تواند به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم گردشگری فرهنگی و مذهبی کشور نقش‌آفرینی کند و توسعه زیرساخت‌های آن، از جمله راه دسترسی، گامی اساسی در این مسیر است.

وی با اشاره به اختصاص این اعتبار از محل عنایات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، تصریح کرد: منابعی که معظم‌له اختصاص می‌دهند برای طرح‌های اثرگذار، عام‌المنفعه و دارای جایگاه فرهنگی است و این جاده نیز با همین نگاه و اهمیت در دستور کار قرار گرفته ا‌ست.

استاندار قم با قدردانی از تلاش دستگاه‌های اجرایی از جمله اداره‌کل راه و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، مجموعه‌های عمرانی و به‌ویژه طرح با کیفیت و در زمان مناسب شد.

بهنام جو همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی برای ارتقای ظرفیت پذیرش شهرک سینمایی نور افزود: هدف‌گذاری ما این است که این مجموعه بتواند روزانه پذیرای دو تا سه هزار نفر از زائران و گردشگران باشد و زیرساخت‌های لازم در حوزه‌های بهداشتی، امنیتی، خدماتی و آبرسانی نیز متناسب با این ظرفیت تقویت شود.

وی با تأکید بر جایگاه قم در نمایش تاریخ اسلام افزود: اعتقاد ما بر این است که قم باید ویترین نمایش تاریخ اسلام باشد و شهرک سینمایی نور با ظرفیت‌هایی که در بازسازی شهر‌های مکه و مدینه دارد، می‌تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند.

در پایان این مراسم، استاندار قم از مدیرعامل شرکت شهرک سینمایی نور، مدیران بنیاد مستضعفان و تمامی عوامل اجرایی این طرح قدردانی کرد و بر حمایت کامل مدیریت استان از توسعه این مجموعه فرهنگی و گردشگری تأکید کرد.

