افزایش تولید در شرکت نفت گچساران با انجام بیش از ۸۶ هزار کار تعمیراتی

غلامرضا کمالی گفت: بیش از ۸۶ هزار و ۵۷۹ مورد کار تعمیراتی با هدف افزایش تولید از ۲ سال گذشته تاکنون اعم از پیشگیرانه، اصلاحیه، تعمیر کلی و غیر مترقبه در اداره نگهداری و تعمیرات این شرکت در تاسیسات وابسته انجام شده است.

او افزود: انجام کار‌های تعمیراتی و اصلاحیه‌ها نقش موثری در اقتصاد مقاومتی، تولید و حفظ محیط زیست اطراف تأسیسات نفتی داشته بطوری که در این راستا یکهزارو ۹۵۸ مورد اصلاحیه در واحد‌های مختلف انجام شده است.

کمالی ادامه داد: تعمیرکلی توربین‌های ایستگاه‌های تقویت گاز (ردیف c-۱۰۴ فشار ضعیف گچساران ۱، ردیف c-۱۰۱ A و C-۱۰۱ B فشار قوی گچساران، ردیف‌های C-۴۰۱ A و C-۴۰۱ B فشارقوی سیاهمکان، ردیف‌های C-۷۰۲ A و C ۷۰۲ C واحد فشار ضعیف گچساران ۳ و ردیف‌های C-۴۰۳ و c- ۴۰۵ فشار ضعیف گچساران چهار) از دیگر عملیات‌های موفقیت آمیز این اداره در این مدت بوده است.

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران اضافه کرد: انجام تعمیرات اساسی کارخانه‌های گاز و گاز مایع ۹۰۰، فشار قوی سیاهمکان، تقویت گاز بینک و گاز و گاز مایع ۱۳۰۰ سیاهمکان در بخش‌های مختلف مانند برق، ابزار دقیق، بخشی از مکانیک رله‌های حفاظتی و تعمیرات کلی مکانیک در این شرکت سبب جلوگیری از خروج ارز و حمایت از نیروی کار متخصص داخلی شده است.

او می‌گوید: این شرکت موفق به تعمیر ۳۲۰ مورد از انواع روتور و درپوش الکترو موتور شامل بازسازی نشیمن‌گاه و بیرینگ شده است.

این مقام مسئول گفت: ۲۹۵ عدد انواع صفحه کاهنده فشار (اورفیس) در سایز‌های مختلف از سوی متخصصان این شرکت در این مدت ساخته شده است.

او افزود: شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در این مدت بیش از ۲۶۰ مورد از قطعات مورد نیاز توربین‌های ورکسپور، کلارک، سولار، رستون، رولز رویس شامل نشت بند‌های تفلونی، بوش و چرخ دنده‌ها را ساخته است.

کمالی ساخت بیش از۱۷۵مورد فلنج از ۴ اینچ تا ۲۴ اینچ مورد مصرفی در خطوط جریانی نفت و گاز را از دیگر اقدامات نیرو‌های صنعت نفت گچساران در سال گذشته اعلام کرد.

او انجام اصلاحیه‌های مختلف همچون تلمبه‌های جدید بر روی بسته مواد شیمیایی ضد رسوب واحد نمک‌زدایی، تعویض لوله، تعمیر ۱۵۰ دستگاه شیرآلات متنوع فرایندی در سایز‌ها و نمونه‌های مختلف را از دیگر نقاط قوت کارکنان صنعت نفت گچساران عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران انجام اصلاحیه‌های مختلف همچون تلمبه‌های جدید بر روی بسته مواد شیمیایی ضد رسوب واحد نمک‌زدایی، تعویض لوله، تعمیر ۲۰۰ دستگاه شیرآلات متنوع فرایندی در سایز‌ها و نمونه‌های مختلف را از دیگر نقاط قوت کارکنان صنعت نفت گچساران عنوان کرد.

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران دارای ۱۶ مخزن در مدار است که عمده تولید نفت از مخازن گچساران، بی بی حکیمه و رگ سفید-۲ است.