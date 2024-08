گوگل با کنار گذاشتن تب Library در اپلیکیشن فوتوز، تب جدیدی به نام Collections معرفی کرد. تب جدید به‌ادعای گوگل قرار است یافتن عکس‌ها را آسان‌تر از همیشه کند.

براساس بیانیه‌ی گوگل، تب Collections، همه‌ی آلبوم‌های شما را در یک مکان جمع‌آوری و بسته به محتوای عکس‌ها پوشه‌های جدیدی مانند افراد، حیوانات خانگی، اسناد و مکان‌ها ایجاد می‌کند.

تغییرات جدید گوگل فوتوز احتمالاً در راستای اضافه‌شدن دستیار Ask Photos انجام می‌شود، سوندار پیچای، مدیرعامل گوگل، پیش‌تر گفته بود که این دستیار مبتنی‌بر هوش مصنوعی جمنای در تابستان امسال منتشر خواهد شد.

تب جست‌وجو در گوگل فوتوز بازطراحی شده است و کاشی‌های تصویر قبلی با لیستی از گزینه‌های پیشنهادی مانند اسکرین‌شات‌ها، سلفی‌ها و منو‌ها جایگزین شده‌اند.

تب جدید Collections همان سبک شبکه‌بندی در نمایش تصاویر را حفظ می‌کند. این تغییر درحال‌حاضر برای همه‌ی کاربران اندروید و iOS منتشر شده، اما احتمالا چند هفته طول خواهد کشید تا برای همه‌ی دستگاه‌ها فعال شود.

کاربران می‌توانند با رفتن به تب Collections و کلیک روی گزینه‌ی آلبوم‌ها بین نما‌های مختلف مانند All و Shared with me و My albums جابه‌جا شوند. پوشه‌های Favorites و Trash در بالا نمایش داده می‌شوند، گوگل می‌گوید دو کاشی باقی‌مانده ممکن است بر اساس مواردی که بیشتر با آنها کار می‌کنید، تغییر کنند.

منبع: زومیت