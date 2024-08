کسب مدال نقره در دسته علوم مهندسی برق و کامپیوتر مسابقات جهانی ۲۰۲۴ اختراعات ژنو

دکتر محمدرضا روحانی نژاد، دکتر میثم جلالی، مهندس امین موسی وند، مهندس معین رحیمی و مهندس حسن حیدری پنج مهندس مبتکر و پرتلاش تیم مدیریت تکنولوژی یک شرکت دانش بنیان هستند که توانسته اند با طراحی و ساخت آنتن آرایه‌ای شفاف با ساختار تشعشع کننده مایع و قابلیت نصب بر روی پنل خورشیدی یکی از چالش‌های بزرگ صنعت مخابرات یعنی تأمین برق پایدار برای سایت‌های ارتباطی در مناطق کم جمعیت و دورافتاده را مورد بررسی قرار داده و مرتفع کنند.

این آنتن که با پنل‌های خورشیدی ترکیب شده، قادر است بدون نیاز به منابع انرژی خارجی، رادیو ماژول‌ها، بیس بند‌ها و باتری‌ها را تغذیه کند و از هزینه‌های بسیار زیاد کابل‌کشی و برق‌رسانی به مناطق صعب‌العبور جلوگیری کند.

از کاربرد‌های کلیدی این اختراع مهندسان تأمین برق پایدار برای سایت‌های مخابراتی در مناطق دورافتاده، حذف نیاز به زیرساخت‌های برق‌رسانی گسترده برای مناطق کم جمعیت و دور افتاده، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در مقایسه با آنتن‌های مشابه، امکان تقویت سیگنال‌ها و بهبود کیفیت ارتباطات بی‌سیم در مناطق صعب‌العبور، قابلیت نصب بر روی دکل‌های مخابراتی، ارائه راهکاری کارآمد برای تأمین برق و تقویت ارتباطات در مناطق فاقد زیرساخت‌های برق‌رسانی و بهبود قابل توجه کیفیت ارتباطات بی‌سیم در این مناطق عنوان شده است.

پس از این خلاقیت، ابتکار و ثبت اختراع توسط مهندسان فرصتی برای ارائه آن در سطح جهانی و بین‌المللی مهیا شد که با پذیرش آن در مسابقات جهانی اختراعات ۲۰۲۴ ژنو سوئیس و کسب مدال نقره دسته B (علوم مهندسی برق و کامپیوتر) در آن مسابقات برگ زرین دیگری بر افتخارات داخلی و بین المللی این شرکت رقم خورد.

مسابقات جهانی اختراعات ۲۰۲۴ ژنو سوئیس در تاریخ ۱۶ تا ۱۸ آگوست و به مدت سه روز توسط فدراسیون جهانی مخترعان (IFIA) در ژنو سوئیس برگزار شد که در این دوره از مسابقات، ۱۵۰۰ مخترع برجسته از ۵۰ کشور مختلف از جمله کانادا، استرالیا، سوئیس، انگلیس، ایران، ژاپن، امریکا، کره جنوبی، فرانسه، روسیه، اسپانیا، برزیل، ایتالیا، آلمان، چین، مکزیک، نروژ و... حضور داشتند و تمامی اختراعات و نوآوری‌ها در ۱۷ دسته مختلف از جمله علوم مهندسی برق، کامپیوتر (نرم‌افزار)، ماشین‌آلات، مهندسی عمران، حفاظت از محیط زیست، کشاورزی، پزشکی، الکترونیک، هوافضا، مکانیک، هوش مصنوعی، ژنتیک و ... طبقه‌بندی شدند.

از دیگر افتخارات تیم مدیریت تکنولوژی این شرکت دانش بنیان در سال‌های اخیر می‌توان به چاپ کتابی با عنوان «Free Space Optics Technologies in B۵G and ۶G Era - Recent Advances, New Perspectives and Application» در انتشارات IntechOpen انگلستان، چاپ مقاله‌ای با عنوان «Design and fabrication of a super-wideband transparent antenna implanted on a solar cell substrate» در گروه مجلات Nature و چاپ مقالاتی در انستیتو فیزیک انگلستان و امریکا، نمایه سازی چندین مقاله در سازمان فضایی ناسا (NASA) و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) اشاره کرد.