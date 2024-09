علیرضا امانی قدیم معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان گفت: در جدیدترین گزارش نمایه نیچر که با عنوان «پیشگامان پژوهش» داده‌های این پایگاه در سال ۲۰۲۳ را منتشر کرده است، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با انتشار ۲ مقاله در پایگاه Nature Index، از بین ۱۰۷ دانشگاه ایرانی حاضر در این رتبه‌بندی، رتبه ۲۰ کشوری را کسب کرد و در حوزه موضوعی فیزیک در جایگاه ۱۳ کشوری و ۱۱۴۱ جهانی قرار گرفته است.

امانی قدیم همچنین افزود: ۲مقاله از گروه فیزیک دانشکده علوم پایه به شرح زیر به چاپ رسیده است، پژوهش مشترک دکتر علی اقبالی، دکتر عادل رضائی اقدم اعضای هیات علمی گروه فیزیک و طیبه پرویزی (دانشجوی دکتری) با عنوان «Yang-Baxter deformations of the GL (۲,R) WZW model and non-Abelian T-duality» و پژوهش مشترک دکتر محمد عطازاده (دانشیار گروه فیزیک)، سمیرا گل صنم‌لو و میشا موسوی (دانشجویان دکتری) با عنوان «Geodesic deviation equation in generalized hybrid metric-Palatini gravity» که در مجله «European Physical Journal C» به چاپ رسیده است.

وی در پایان بیان کرد: ما تلاش دانشگاهیان در سطح بین‌المللی را ارج می‌نهیم و این دستاورد را به جامعه علمی تبریک می‌گوییم که این دستاورد پیامدهای مثبتی برای دانشگاه در سطح جهانی خواهد داشت و یک مزیت رقابتی برای دانشگاه در جذب همکاری‌های بین‌المللی فراهم خواهد کرد.

منبع:ایسنا