\n\u0646\u062a\u0627\u06cc\u062c \u0642\u0631\u0639\u0647 \u06a9\u0634\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 (\u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f1\u06f7 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0648\u0631\u0645\u0627\u0647) \u06cc\u0627 \u0646\u0647\u0627\u06cc\u062a\u0627 \u062a\u0627 \u0641\u0631\u062f\u0627 \u06f1\u06f8 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0648\u0631 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.\n\u00a0\u0627\u06cc\u0646 \u0646\u062a\u0627\u06cc\u062c \u0639\u0644\u0627\u0648\u0647 \u0628\u0631 \u067e\u06cc\u0627\u0645\u06a9 \u062f\u0631 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0633\u0627\u06cc\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc ikco.ir \u06cc\u0627 ikcosales.ir \u0642\u0627\u0628\u0644 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0628\u0648\u062f.\n\u00a0\n\u00a0