نتایج قرعه کشی ایران خودرو امروز یا نهایتا تا فردا ۱۸ شهریور اعلام خواهد شد.

نتایج قرعه کشی ایران خودرو امروز (شنبه ۱۷ شهریورماه) یا نهایتا تا فردا ۱۸ شهریور اعلام خواهد شد.

 این نتایج علاوه بر پیامک در یکی از سایت‌های ikco.ir یا ikcosales.ir قابل مشاهده خواهد بود.

 

 

برچسب ها: ایران خودرو ، فروش خودرو
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۴ ۱۷ شهريور ۱۴۰۳
جون به لب میکنین یه کار میخواین انجام بدین!!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۱ ۱۷ شهريور ۱۴۰۳
دروغگو و دروغ پرداز
۱
۱۸
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