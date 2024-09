به‌تازگی سرویس یوتیوب موزیک نیز عرضه عمومی ویژگی هوش مصنوعی جذابی را آغاز کرده که شاید کاربران مختلفی را جذب کند.

به گزارش ۹to۵Google، ویژگی جدید Ask Music یوتیوب موزیک رسماً راهش را به این برنامه پیدا کرده است و به افراد بیشتری این فرصت را می‌دهد که فقط با واردکردن یک دستور، فهرست پخشی ایجاد کنند که دوستش داشته باشند. این ویژگی ابتدا ماه ژوئیه معرفی شد و به‌زودی برای کاربران بیشتری عرضه می‌شود و هنوز در دسترس همه مشترکان یوتوب موزیک نیست.

کسانی که می‌خواهند از این ویژگی جدید استفاده کنند، باید مشترک یوتوب موزیک پرمیوم باشند.

عملکرد قابلیت Ask Music یوتیوب موزیک

هنگامی که دکمه Try it now را فشار دهید، اپلیکیشن از شما می‌پرسد: «چه حال‌و‌هوایی دارید؟» پس از تایپ حس‌وحال مدنظرتان، برنامه به کمک هوش مصنوعی لیست پخش جدیدی ایجاد می‌کند. نکته جالب درمورد Ask Music این است که تعداد زیادی آهنگ را براساس درخواست شما فراهم می‌کند و به‌صورت خودکار لیست پخش را برچسب می‌زند و توضیحات مختلفی درباره آنها ارائه می‌کند.

البته درست مانند هر سرویس دیگری که از هوش مصنوعی استفاده می‌کند، این قابلیت آزمایشی است و شاید همیشه براساس سلایق شما عمل نکند. اما اگر مشترک یوتوب موزیک پریمیوم هستید و می‌خواهید آن را امتحان کنید، برنامه را باز و قابلیت Ask Music را انتخاب کنید؛ اگر هنوز این ویژگی در برنامه یوتیوب موزیک شما نیست، برنامه را آپدیت کنید. البته شاید عرضه جهانی این قابلیت کمی طول بکشد.

منبع: دیجیاتو