برندگان هفتاد و ششمین دوره جوایز امی معرفی شدند و «جرمی آلن وایت» و «ایبون ماس-باچرخ» امسال یک بار دیگر برای سریال «خرس» (The Bear) محصول شبکه اف‌ایکس برنده جوایز بازیگری سریال‌های کمدی شدند و سریال ««هک» (Hacks) برنده جایزه امی بهترین سریال کمدی شد و «جین اسمارت» برای این سریال برنده امی بهترین بازیگر زن نقش اول کمدی شد و سریال «خرس» در مجموع برنده ۱۱ جایزه امی شد.

اما سریال «شوگان» (Shogun) با ۱۸ امی رکورد بیشترین جایزه برای یک فصل را در میان سریال‌های درام شکست. «هیرویوکی سانادا» و «آنا ساوای» در بخش بهترین بازیگر مرد و زن برای سریال‌های درام برنده امی شدند. این سریال هفته گذشته نیز ۱۴ جایزه امی هنر‌های خلاق (Creative Arts) را دریافت کرده بود تا به این ترتیب رکورد این سریال در مجموع به ۱۸ امی در یک فصل برسد.

سریال «بچه گوزن» (Baby Reindeer) محصول نتفلیکس در بخش بهترین مینی‌سریال و «ریچارد گد» نویسنده و بازیگر آن در بخش بهترین بازیگر و بهترین نویسنده این بخش برنده امی شد و «جسیکا گانینگ» دیگر بازیگر این سریال در بخش بهترین بازیگر زن نقش مکمل مینی‌سریال‌ها موفق به کسب جایزه امی شد.

همچنین «جودی فاستر» بازیگر مطرح هالیوودی نیز موفق شد نخستین جایزه امی خود را برای بازی در فصل چهارم سریال «کارآگاه حقیقی» (True Detective: Night Country) دریافت کرد.

در جوایز امی امسال، سریال «شوگان» با ۲۵ نامزدی از جمله نامزدی در بخش بهترین سریال درام پیشتازی می‌کرد و پس از آن «خرس» (The Bear) با ۲۳ نامزدی، «فقط قتل‌های درون ساختمان» (Only Murders In The Building) با ۲۱ نامزدی و فصل چهارم «کارآگاه حقیقی» (True Detective: Night Country) با ۱۹ نامزدی در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.

فهرست برندگان هفتاد و ششمین دوره جوایز تلویزیونی امی در بخش‌های اصلی از این قرار است:

*سریال درام

تاج / فال اوت / عصر طلایی/ نمایش صبحگاهی / آقا و خانم اسمیت / شوگان (برنده) / اسب‌های آهسته / مساله ۳ بدن /

*سریال کمدی

دبستان ابتدایی / خرس / زیاد ذوق‌زده نشو / هک (برنده)، فقط قتل‌های داخل ساختمان» / پالم رویال / سگ‌های ولگرد/ آنچه ما در سایه‌ها انجام می‌دهیم

*بازیگر نقش اول مرد سریال کمدی

مت بری (آنچه در سایه انجام می‌دهیم) / لری دیوید (زیاد ذوق‌زده نشو) / استیو مارتین (فقط قتل‌های داخل ساختمان) / مارتین شورت («فقط قتل‌های داخل ساختمان) / جرمی آلن وایت (خرس) (برنده) / فارو وون تای (سگ‌های ولگرد)

*بازیگر نقش اول مرد سریال درام

ادریس البا (رباینده) / دونالد گلاور (آقا و خانم اسمیت) / والتون گوگینز (فال اوت) / گری اولدمن (اسب‌های آهسته) / هیرویوکی سانادا (شوگان) (برنده) / دومینیک وست (تاج)

*بازیگر نقش اول زن در یک سریال کمدی

کوئینتا برانسون (دبستان ابتدایی) / آیو ادبیری (خرس) / سلنا گومز («فقط قتل‌های داخل ساختمان) / مایا رودولف (غارت) / ژان اسمارت (هک) (برنده) / کریستن ویگ (پالم رویال)

*بازیگر نقش اول زن در یک سریال درام

جنیفر آنیستون (نمایش صبحگاهی) / کری کون (عصر طلایی) / مایا ارسکین (آقا و خانم اسمیت) / آنا ساوای (شوگان) (برنده) / ایملدا استونتون (تاج) / ریس ویترسپون (نمایش صبحگاهی)

*بازیگر نقش مکمل مرد در یک سریال کمدی

لیونل بویس (خرس) / پل دبلیو داونز («هک) / ایبون ماس-باچرخ («خرس») (برنده) / پل راد (فقط قتل‌های داخل ساختمان) / تایلر جیمز ویلیامز (دبستان ابوت) / بوون یانگ (پخش زنده شنبه شب)

*بازیگر نقش مکمل مرد در سریال درام

تادانوبو آسانو (شوگان) / بیلی کروداپ (نمایش صبحگاهی) (برنده) / مارک دوپلاس (نمایش صبحگاهی) / جان هام (نمایش صبحگاهی) / تاکهیرو هیرا (شوگان) / جک لودن (اسب‌های آهسته) / جاناتان پرایس (تاج)

*بازیگر نقش مکمل زن در یک سریال کمدی

کارول برنت (پالم رویال) / لیزا کولون-زایاس (خرس) (برنده) / هانا اینبیندر (هک) / جانل جیمز (دبستان ابوت) / شریل لی رالف (دبستان ابوت) / مریل استریپ (فقط قتل‌های داخل ساختمان)

*بازیگر نقش مکمل زن در یک سریال درام

کریستین بارانسکی (عصر طلایی) / نیکول بهاری (نمایش صبحگاهی) / الیزابت دبیکی (تاج) (برنده) / گرتا لی (نمایش صبحگاهی) / لسلی منویل (تاج) / کارن پیتمن (نمایش صبحگاهی) / هالند تیلور (نمایش صبحگاهی)

*بهترین مینی‌سریال

بچه گوزن (برنده) / فارگو / درس‌های شیمی / ریپلی / فصل چهارم کاراگاه حقیقی

*بازیگر نقش اول مرد در مینی‌سریال

مت بومر (همسفران) / ریچارد گاد (بچه گوزن) (برنده) / جان هام (فارگو) / تام هالندر (عداوت: کاپوتی در برابر قوها) / اندرو اسکات (ریپلی)

*بازیگر نقش اول زن در مینی سریال

جودی فاستر (فصل چهارم کارآگاه حقیقی) (برنده) / بری لارسون (درس‌های شیمی) / جونو تمپل (فارگو) / سوفیا ورگارا (گریزلدا) / نائومی واتس (عداوت: کاپوتی در برابر قوها)