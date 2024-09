گردان‌های القسام شاخه نظامی حماس در پیامی ویدیوئی ضمن اشاره به برخی عملیات‌های شهادت طلبانه سال‌های اخیر در راضی اشغالی خطاب به اشغالگران اسرائیلی هشدار داد: «طوفان شهادت‌طلبان شما را غرق خواهد کرد.»

سیُغرقکم طوفان الاستشهادیین

טופן השהידים יטביע אותכם

Our Martyrdom Operations Flood Will Drown You

شاخه نظامی حماس این هشدار را پس از انفجار‌های دستگاه‌های ارتباطی در لبنان توسط صهیونیست‌ها داده است.

وزارت بهداشت لبنان چهارشنبه شب اعلام کرد بر اثر انفجار دستگاه‌های ارتباطی و بی‌سیم در این کشور طی امروز و دیروز، تا این لحظه ۲۶ نفر به شهادت رسیده‌اند و بیش از ۳۲۵۰ نفر زخمی شده‌اند.

منبع: ایسنا