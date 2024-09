به مناسبت بازگشایی مدارس و شروع سال تحصیلی جدید، کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نمایشگاهی با عنوان «بابایی و اولین روز مدرسه» (برگرفته از یک کتاب این نمایشگاه) شامل منتخبی از کتاب‌های کودک و نوجوان فارسی و غیرفارسی با موضوع نخستین روز مدرسه به نمایش گذاشته است.

عنوان‌های برخی از کتاب‌های این نمایشگاه عبارت است از: «کودکان ایرانی» (روز اول پاییز) نوشته بتول مومن (آذرمهر)، «شنگ به مدرسه می‌رود» به نویسندگی و تصویرگری سم گارتن با ترجمه آرزو قلی‌زاده، «فرانکلین به مدرسه می‌رود» به نویسندگی پالت بورژوا و ترجمه الهام کلانتری با تصویرگری برندا کلارک، «روبی و اولین روز مدرسه» به نویسندگی داریوش هفت برادران و تصویرگری مهناز سلیمان‌نژاد، «کیف» نوشته سوسن طاقدیس با تصویرگری مجید صابری‌نژاد، «اولین روز مدرسه» به نویسندگی ادم رکس و ترجمه آرزو قلی‌زاد با تصویرگری کریستین رابینسن و «بهترین کلاس دنیا» نوشته جف کوهن با ترجمه آرین الحسینی و تصویرگری الیانا آلن.

کتاب‌های زبان لاتین نیز عبارتند از:

, Wemberly Worried by Kevin Henkes

We share everything by Robert Munsch illustrated by Michael Martchenko

Time for earth school writer, Dewey Dew by Leslie Staub illustrated by Jeff Mack

Sidney & Sydney by Michele Jakubowski

همچنین به مناسبت هفتم و هشتم مهر روز بزرگداشت شمس تبریزی و مولوی نمایشگاه دیگری در کتابخانه مرجع شامل منتخبی از کتاب‌های بزرگسال فارسی برپا شده است.

علاقه‌مندان به بازدید از این نمایشگاه‌ها می‌توانند تا پایان مهر ۱۴۰۳ روز‌های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ به کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان خالداسلامبولی، پلاک ۲۴، مجتمع فرهنگی هنری شهید ملک‌شامران کانون مراجعه کنند.